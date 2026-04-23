Sute de credincioși au participat la hramul Bisericii „Sf. M. Mc. Gheorghe” din Botoșani, ctitorită în urmă cu cinci secole

Sute de credincioși au luat parte joi la slujba de hram a Bisericii „Sf. M. Mc. Gheorghe” din Botoșani, ctitorită de doamna Elena Rareș în anul 1551.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, împreună cu Episcopul vicar Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului. Cu ocazia hramul, au fost duse în procesiune moaștele Sfântului Cleopa de la Sihăstria.

La predică, Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania a evidenția viața și jertfa martirică a Sfântului Gheorghe.

„Viața Sfântului Mare Mucenic Gheorghe este o mărturie vie că adevărata putere nu stă în ranguri sau în bogății, ci în credința neclintită. Așa cum ne spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, nimic nu este mai puternic decât omul care are credință adevărată. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a arătat prin viața sa că, rămânând statornic chiar și în fața suferinței și a morții, credința sa a rămas neclintită”.

Ierarhul a spus că Sfântul Gheorghe nu a fost doar un soldat pământesc, în armata romană, ci mai ales un ostaș al lui Hristos.

„Răbdarea lui în chinuri ne aduce aminte de cuvântul Sfântului Efrem Sirul, care spune că cel ce rabdă pentru Dumnezeu este mai mare decât cel care face minuni. Prin această răbdare, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a dobândit cununa muceniciei și a devenit pildă pentru toți creștinii”.

Întreită sărbătoare

Mitropolitul Teofan i-a îndemnat pe credincioși să caute, să înțeleagă și să trăiască duhovnicește însemnătatea acestei întreite sărbători.

„Suntem la o întreită sărbătoare: Învierea Domnului, care se prelungește în fiecare zi, în mod deosebit până la Pogorârea Sfântului Duh; în al doilea rând, sărbătoarea Sfântului Gheorghe; și, în al treilea rând, cinstirea pe care o aducem binecuvântatelor moaște ale Sfântului Părinte Cleopa Ilie de la Mănăstirea Sihăstria”.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat că cele trei momente au în comun biruința asupra morții și a necredinței.

„Biruința asupra morții adusă de Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul. Învierea Domnului ne arată că moartea, în esență, nu există, pentru că sufletul este nemuritor și, dacă Hristos a înviat, vom învia și noi. În al doilea rând, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este numit Purtătorul de biruință, pentru că a biruit credința cea falsă, credința păgână”. „În al treilea rând, vorbim despre biruința asupra necredinței, despre care ne-a vorbit atât de mult Sfântul Părinte Cleopa, cel care, în vremuri nu tocmai ușoare pentru credință, și-a călăuzit viețuirea, atitudinea și cuvântul după psalmul Prorocului David: Zis-a cel nebun în inima sa: Nu este Dumnezeu”, a adăugat Mitropolitul Teofan.

În cadrul Sfintei Liturghii, teologul Filaret Acrișor a fost hirotonit diacon, urmând a fi hirotonit preot pe seama Parohiei Ceir, Todireni.

Foto credit: Doxologia / Mihail Vrăjitoru