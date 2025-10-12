Suntem țărână, dar drumul nostru trebuie să se îndrepte către cer: PS Timotei Prahoveanul a sfințit o nouă capelă în Capitală

„Va trebui să lucrăm mai mult cu noi, chiar dacă suntem țărână. Țărâna trebuie să se îndrepte către cer”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, duminică, la Parohia Dudești-Cioplea 1 din Capitală.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie și a sfințit o capelă și așezământul parohial destinat pomenirii celor trecuți la Domnul.

Din soborul de clerici a făcut parte Arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal coordonator și directorul Agenției de știri Basilica, iar între credincioșii participanți s-a numărat și Cristina-Lavinia Arnăutu, director cu atribuții de secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României.

Suntem pământ îndreptat spre cer

În cuvântul de învățătură, părintele episcop vicar a pornit de la Cartea Facerii: „Cuvintele acestea, pe care Adam le-a auzit când a fost izgonit din Rai, trebuie să le avem mereu în fața ochilor noștri: Pământ ești și în pământ te vei întoarce”.

Ierarhul a precizat că, în trecut, marii împărați creștini și chiar unii episcopi primeau în mâini, la instalarea în funcție, un săculeț cu pământ.

„Noi suntem acest pământ în care Semănătorul aruncă sămânța cuvintelor Evangheliei. Domnul a venit ca să ne facă pe toți fii ai Împărăției Sale și i-a învățat mai întâi pe ucenici toate aceste învățături pe care le ascultăm duminica, în zilele de sărbătoare și pe care ar trebui să le citim uneori în Noul Testament”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

„Aceste învățături, iubiți credincioși, trebuie să ne pregătească pe fiecare pentru a deveni moștenitori ai unei veșnice Împărății.”

Fără Hristos nu putem face nimic

Ierarhul a amintit cuvintele Domnului transmise prin Profetul Isaia: Poporul acesta Mă cinstește cu buzele, dar inima lor este departe de Mine.

„Nu știm dacă am făcut ceva, iubiți credincioși, pentru a deveni pământ roditor. Nu știm dacă am ascultat Cuvântul lui Dumnezeu, dacă l-am împlinit măcar parțial, adică măcar în parte, măcar puțin, pentru a nu fi considerați vreodată inimi de piatră”, a spus Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

În continuare, citând din Sfântul Isaac Sirul, Preasfinția Sa a subliniat că momentele de smerenie pot suplini nelucrarea țarinii sufletului: „Așază peste țarina ta nelucrată lacrimile, ca Dumnezeu să le primească măcar pe ele, dacă n-ai reușit să lucrezi în viața ta cele ce trebuiau pentru pământul în care ai fost așezat”.

De asemenea, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a precizat că „întotdeauna va trebui să ne aducem aminte de cuvintele Mântuitorului: Dacă rămâneți în mine, veți aduce roadă multă. Fără mine nu puteți face nimic”.

Sinodul VII Ecumenic și originea spirituală a ereziilor

În acest sens, ierarhul a explicat de unde a pornit erezia împăraților bizantini iconoclaști, condamnată de Sf. Părinți de la Sinodul VII Ecumenic. În general, împărații Bizanțului puneau pe actele și chiar și pe monezile emise de ei chipul Mântuitorului Hristos, pe care Îl numeau Împăratul împăraților.

„Nu la fel au făcut Leon și Constantin al V-lea și apoi alt Leon, care nu se așezau sub ascultarea Împăratului împăraților. Ei doreau să fie singuri așezați pe documente sau pe o anumită monedă.”

În concluzie, Preasfinția Sa a reiterat îndemnul ca „drumul nostru trebuie să se îndrepte către cer” și să nu se lipsească de prezența lui Dumnezeu, pentru a putea atinge această destinație cu ajutorul Lui.

„Fericiți sunt oamenii care, trăind uneori printre spini, printre pietre și la marginea drumului, chiar și la marginea societății și a opiniei publice sau a unei părți din opinia publică, privesc către cer și se îndreaptă către cer”, a încheiat ierarhul.

La momentul rânduit din cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul l-a hirotonit preot pe Diac. George Nicolae Tache, care va sluji la Parohia Brătești, județul Prahova.

Ocrotitorul Parohiei Dudești Cioplea 1, una dintre cele mai vechi din Capitală, este Sf. Ier. Nicolae.

Comunitatea deține și un cimitir parohial, situat în spatele Pieței Agro-Alimentare „Nicolae Grigorescu” din Sectorul 3 al Capitalei. Terenul a fost donat de sătenii din fostul sat Cioplea care fuseseră împroprietăriți de Regele Ferdinand după participarea lor la Războiul de Reîntregire.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu