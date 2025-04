Sub ocrotirea Sf. Teodora de la Sihla: O parohie de numai 60 de familii a construit o casă pentru activitățile cu tinerii

Parohia Șendreni din comuna Victoria, județul Iași, o comunitate modestă, de numai 60 de familii, a reușit să construiască o casă în stil tradițional românesc pentru activități social-filantropice, educaționale și duhovnicești dedicate tinerilor.

Oamenii au pus mână de la mână atât bani, cât și priceperea fiecăruia în lucrări de construcție.

Au făcut-o cu un scop: copiii lor au acum un mediu sigur unde să fie împreună, departe de tentațiile lumii actuale și de anturajele nepotrivite.

Preotul consideră un adevărat miracol construcția casei, care este pusă sub ocrotirea Sf. Teodora de la Sihla.

„Într-o lume în care prea des auzim despre lipsuri și neputință, noi am ales să credem în puterea comunității”, explică Preotul Paroh Mădălin Gîlcă pe site-ul parohiei.

„A fost un drum greu, dar plin de credință. Nu a fost vorba doar despre cărămizi și ciment, ci despre inimi care au ales să bată la unison. Am cărat materiale, am muncit cot la cot, am dăruit din puținul nostru și – mai presus de toate – am construit speranță.”