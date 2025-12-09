Dialog între psihologie și teologie: Studiul Hristocentric va fi prezentat public pentru prima dată la Cluj-Napoca

Studiul Hristocentric despre colaborarea dintre psihologi și teologi va fi prezentat în data de 18 decembrie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca. Este pentru prima dată când acest studiu va fi prezentat public.

Evenimentul, organizat de Comunitatea Hristocentric, se adresează specialiștilor în sănătate mintală, teologilor și tuturor celor interesați de dialogul dintre duhovnicie și psihologie.

Prezentarea va fi susținută de profesorul Adrian Opre, decan al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, și se va desfășura în format hibrid – atât fizic, în Aula Facultății de Teologie Ortodoxă, cât și online, începând cu ora 19:00.

Studiul, intitulat „Îmbunătățirea colaborării între preoți și specialiști în sănătate mintală: premisele unei autentice împreună-lucrări”, reprezintă cea mai amplă cercetare realizată până acum în România pe această temă, reunind peste 1.000 de participanți.

Cooperare între duhovnicie și psihologie

Potrivit echipei de cercetare, primele rezultate arată un interes crescut, de ambele părți, pentru o formă structurată de cooperare, fundamentată pe o înțelegere comună a persoanei din perspectivă creștină.

Studiul pledează pentru o abordare integrată a ființei umane și pentru crearea unui cadru instituțional care să faciliteze formarea comună și utilizarea unor metodologii compatibile.

Acest eveniment prezintă rezultatele Conferinței Naționale Hristocentric, care a avut loc în data de 6 octombrie. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj la acel moment, subliniind importanța colaborării între preotul duhovnic și specialistul în sănătate mintală.

Înscrierea pentru participarea la eveniment, atât în format fizic, cât și online, se realizează prin formularul dedicat. Numărul locurilor disponibile în Aula Facultății de Teologie este limitat.

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu