Studenții teologi de la Roma au depus jurământul de credință

A patra promoție a extensiei de la Roma a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a depus sâmbătă jurământul de credință la Paraclisul „Adormirii Maicii Domnului” de la Centrul Eparhial al Episcopiei Italiei.

Ceremonia a fost precedată de Sfânta Liturghie și de o slujbă de te Deum, oficiate de Arhiereul vicar Atanasie de Bogdania al Episcopiei Italiei.

La slujbă au participat clerici și profesori ai Facultății de Teologie din București.

Plecând de la exemplul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, pr. Ștefan Buchiu, vicar eparhial onorific, le-a oferit absolvenților câteva sfaturi duhovnicești.

„Ne bucurăm și mergem cu mintea și la locul martirului lor, și acolo unde s-au mărturisit pe Hristos cu prețul vieții lor. Pentru aceasta i-a ales Dumnezeu, pentru aceasta i-a rânduit, pentru aceasta i-a pregătit, ca să mărturisească și să aducă lumina cunoștinței de Dumnezeu, lumina cuvântului Fiului Dumnezeu, dar și lumina harului”, le-a spus clericul.

„Pentru că dacă Dumnezeu ne-ar dărui nouă prin creație, lumina rațiunii pe care trebuie să avem grijă să nu o pervertim cumva, ne-a dat în plus și lumina credinței”, a adăugat acesta.

Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania a vorbit la Trinitas Tv despre dorința de înființare a extensiei Facultății de Teologie la Roma.

„Dezideratul acestei extensii își are începuturile chiar odată cu nașterea Episcopiei Ortodoxe Române a Italii, deziderat care s-a extins la nivelul întregii mitropolii și apoi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, urmare a două hotărâri sinodale, a luat naștere aici la Roma extensia care, iată, an de an prinde un contur tot mai vizibil și aduce binecuvântare”, a declarat Preasfinția Sa.

„Luăm acest deziderat ca un dar de la Dumnezeu, care ne acordă posibilitatea să avem slujitori al Sfinților Altare, nu doar aici în Italia, dar și în celelalte eparhii din Europa Occidentală și Meridională, dar chiar și peste Ocean”, a adăugat ierarhul.

Totodată, pr. Marian Vild de la Facultatea de Teologie din București a vorbit despre importanța extensiei de la Roma în pastorația românilor din diaspora și a făcut referire la faptul că foarte mulți studenți ajung să fie hirotoniți clerici până la finalizarea studiilor.

„Acest lucru arată că este nevoie de slujitori în diaspora și că ceea ce se întâmplă la extensia de la Roma, toată pregătirea teoretică și practică este extrem de binevenită pentru a avea slujitori cu o pregătire superioară pentru comunitățile românești din diaspora”, a spus pr. Marian Vild.

Cursurile extensiei Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul” din București, având ca unică secțiune Teologia Pastorală, au debutat în anul 2017. Din anul 2023, aici se organizează și cursuri pentru Masterul Pastorație și Viață Liturgică.

Foto credit: Episcopia Italiei