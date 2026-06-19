Stihirarul Sf. Macarie Protopsaltul va fi tipărit integral în premieră: Lansarea va avea loc în luna iulie la Iași

Stihirarul Sfântului Macarie Protopsaltul va fi tipărit pentru prima dată în forma sa integrală. Volumul va fi lansat în cadrul celei de-a 19-a ediții a Masterclassului Internațional de Cânt Psaltic, care va avea loc în perioada 13-17 iulie la Iași.

Ediția din acest an este dedicată sfintelor femei românce canonizate în anul 2025, dar și unor importante apariții editoriale din domeniul muzicii psaltice.

Două lansări de cărți speciale

Organizatorii anunță că unul dintre momentele centrale ale manifestării va fi lansarea integrală a Stihirarului Sfântului Macarie Protopsaltul, care conține „o colecție de dogmatici, eotinale și slave cu un grad foarte înalt de complexitate”.

Echipa editorială este alcătuită integral din absolvenți și studenți ai Secției de Muzică Bizantină din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași. Invitat la lansare va fi pr. Constantin-Iustin Stoica, fondatorul și dirijorul Corului Vlaho-Bizantin din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei.

De asemenea, manifestarea va marca și apariția primei colecții din istoria tipăriturilor psaltice românești dedicată exclusiv axioanelor, denumită Axionarul, „care prezintă în mod unitar axioane vechi și noi și, în premieră în limba română, axioane grecești inedite”.

Cursuri practice și conferințe tematice

Pe lângă lansările editoriale, vor avea loc cursuri practice și conferințe susținute de personalități recunoscute ale muzicii bizantine. Printre invitați se numără Dimos Papatsalakis, Paradomestic al Catedralei Patriarhale „Sfântul Gheorghe” din Constantinopol, și Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Patriarhiei Ecumenice, care va coordona cursuri intensive dedicate interpretării Artei Psaltice.

Programul va include și prezentări interdisciplinare, dezbateri, slujbe liturgice și întâlniri cu invitați speciali. Una dintre conferințe va fi susținută de pr. Roger Coresciuc, care va aborda tema „Cântarea bisericească: anexă relativă sau element organic?”.

Manifestarea se va încheia pe 17 iulie cu concertul de muzică psaltică „Cinste sfintelor femei”, programat în Catedrala Mitropolitană din Iași. Programul complet al Masterclassului Internațional de Artă Plastică va fi disponibil aici.

Foto credit: Basilica.ro