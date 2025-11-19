Pr. prof. Ștefan Iloaie despre educația în era digitală: Educatorul de azi are nevoie să fie și om, nu doar profesor

Părintele Ștefan Iloaie a vorbit vineri la Focșani despre rolul esențial al profesorului în era digitală, subliniind că dincolo de competențe și tehnologii, „educatorul de azi are nevoie să fie și om, nu doar profesor”.

Intervenția părintelui profesor a avut loc în cadrul Simpozionului transfrontalier „Vocația Pedagogică în era digitală”, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Vrancea.

Părintele Ștefan Iloaie este profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă în cadrul Universității „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca.

„Vocația profesorului trebuie să răspundă unor provocări noi determinate de specificul erei digitale: transmiterea și primirea de informații certe sau false; folosirea instrumentelor mai sofisticate și la îndemână care facilitează fluxul de informații; puterea interioară de a ierarhiza valorile și a le propune lucid și responsabil tinerilor; îmbinarea reușită și benefică dintre tradiție și realitatea modernității târzii”, a explicat pentru Basilica.ro profesorul Ștefan Iloaie.

Părintele a adăugat că educatorii nu pot face față acestor provocări decât prin implicare autentică și discernământ: „Este vorba despre provocări multiple cărora în educație nu le putem face față altfel decât trăindu-le, asumându-le și oferind răspunsuri care să îi formeze pe tineri pentru o lume neștiută încă”.

În ceea ce privește responsabilitatea pedagogilor într-un mediu tot mai tehnologizat, părintele profesor a subliniat importanța echilibrului interior și a formării morale.

„Responsabilitate, discernământ, dăruire: trei concepte tari, care sunt necesare, deși în timpul nostru (post)modern realitatea încearcă să ne obișnuiască tot mai mult cu acele concepte slabe și difuze care să ne asigure confortul, iar această comoditate ne este conferită și de hiper-tehnologizare”.

Colaborare instituțională

Simpozionul transfrontalier „Vocația Pedagogică în era digitală” a fost organizat în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Asociația Generală a Învățătorilor din România, filiala din Republica Moldova, Casa Corpului Didactic Buzău și Casa Corpului Didactic Vrancea.

Referindu-se la colaborarea dintre Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj și Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, părintele profesor Ștefan Iloaie a evidențiat valoarea protocolului semnat pe trei ani, numindu-l „binevenit, firesc și constructiv”.

„Această colaborare aduce împreună două instituții care au aceeași chemare: formarea profesorilor și sprijinirea lor reală în misiunea pe care o au în școli”.

„Protocolul oferă un cadru clar pentru conferințe, sesiuni științifice, proiecte educative și activități culturale, dar dincolo de acestea aduce ceva esențial: întâlnirea dintre oameni care cred în educație”, a spus părintele.

Evenimentul a reunit specialiști în educație din România și Republica Moldova, în cadrul unei sesiuni de comunicări desfășurate la Ateneul Popular „Maior Gh. Pastia” din Focșani. Au participat cadre didactice, directori de școli, inspectori școlari și reprezentanți ai mediului universitar.

Potrivit organizatorilor, simpozionul a avut ca scop „convingerea că profesorul, în contextul erei digitale, trebuie să rămână un factor de echilibru între dimensiunea tehnologică și cea umanistă a educației”.

Foto credit: Inspectoratul Școlar Județean Vrancea