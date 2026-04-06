Stavrofora Magdalena, stareța metocului Buna Vestire al Mănăstirii Pantocrator, a trecut la Domnul

Stavrofora Magdalena, stareța metocului „Buna Vestire”, s-a mutat la viața veșnică în ziua de sâmbătă. Așezământul monahal se află sub îndrumarea Mănăstirii Pantocrator din localitatea Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman.

Slujba înmormântării va avea loc marți, începând cu ora 12:00, în biserica mare a mănăstirii.

De la ora 10:00, va fi oficiată Sfânta Liturghie de către Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului.

Potrivit unui mesaj transmis pe pagina Facebook, toți cei care doresc să-i aducă un omagiu maicii Magdalena sunt așteptați la slujbele rânduite pentru a o însoți cu rugăciune pe ultimul drum.

În apropierea Mănăstirii Pantocrator a fost organizat, începând cu anul 2019, metocul de maici „Buna Vestire”.

Foto credit: Facebook / Mănăstirea Pantocrator