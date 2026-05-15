O statuie a Reginei Maria a fost inaugurată la Deva: Ne amintim de contribuția pe care a avut-o pentru țara noastră

O statuie a Reginei Maria, realizată de sculptorul Ioan Bolborea, a fost inaugurată miercuri la Deva, potrivit presei locale. Primarul localității, Lucian Ioan Rus, a subliniat că această inaugurare este „o ocazie de amintire a contribuției pe care a avut-o pentru țara noastră”.

Monumentul din bronz este amplasat în curtea casei jurnalistului Cornel Nistorescu, directorul ziarului Cotidianul HD, pe un deal de unde statuia poate fi observată deasupra orașului Deva și cu vedere la cetatea istorică.

Regina Maria privește deasupra orașului

Evenimentul de inaugurare a reunit oficialități locale, oameni de cultură și invitați apropiați de familia regală. Nicolae Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai I, s-a declarat impresionat de opera sculptorului Ioan Bolborea și de amplasarea monumentului.

„Este un lucru foarte mare pe care ați reușit să-l faceți aici. Nu numai că ați ridicat-o pe Regina Maria aici, ci o personalitate care simbolizează atât de mult, nu doar pentru neam. În ziua de azi în care avem nevoie de un exemplu, avem nevoie de un simbol, avem nevoie de cineva care reprezintă valori”.

„Și, aici, Regina Maria cu privirea-i deasupra orașului, cu această priveliște, cred că este cel mai potrivit loc”, a afirmat nepotul Regelui Mihai I al României.

O figură emblematică

Primarul Lucian Ioan Rus, a vorbit despre rolul Reginei Maria în istoria României și despre experiența personală transmisă din familie.

„Este un moment extrem de emoționant și meritat pentru memoria Reginei noastre, o figură emblematică din punct de vedere diplomatic, ce a făcut, poate ceea ce nimeni nu a făcut la momentul respectiv și a dovedit că prin dăruire și prin iubire de țară și patriotism, idealurile unui neam se pot realiza”.

Edilul a relatat că bunicul său, rănit pe front în timpul Primului Război Mondial, i-a povestit că „i-au fost oblojite rănile de Regina Maria”.

Expoziție comemorativă de fotografii

Evenimentul a fost completat de o expoziție fotografică dedicată Reginei Maria, realizată cu sprijinul profesorilor și elevilor de la Liceul de Arte din Deva. Fotografiile expuse au fost puse la dispoziție de Cornel Nistorescu din arhiva regală.

„Este o expoziție comemorativă despre Regina Maria, care surprinde momentele cele mai importante din viața ei, de la copilărie, până la trecerea la Domnul”, a explicat Vladimir Brilinsky, unul dintre organizatori.

Statuia nou inaugurată este a doua din Deva, după cea amplasată în centrul orașului, în fața clădirii Prefecturii Județului Hunedoara.

