Starețul Putnei: Ascultarea ne îmbracă în smerenie, veșmântul lui Hristos. Cum funcționează ea în familie

Arhimandritul Melchisedec Velnic, Starețul Mănăstirii Putna, a fost luni invitatul rubricii online „Răspunsuri pe cale”, difuzată în direct pe Facebook de Trinitas TV. El a vorbit cu realizatorul Remus Rădulescu despre virtutea ascultării în familie, în mănăstire și societate, explicând că ascultarea ne pune în starea de smerenie, care este dar de sus și veșmânt al lui Hristos.

Întrebat de realizator dacă nu cumva ascultarea ne îngrădește libertatea, starețul a răspuns: „Știți când te îngrădește ascultarea? Când nu-L simți pe Hristos în ascultare”. El l-a evocat, printre alții, pe Părinte Dionisie de la Colciu, care i-a explicat, într-o convorbire particulară, că smerita cugetare este un dar care se oferă de sus celui ascultător.

„Smerenia, vedeți dumneavoastră, ne-a adus-o Hristos din cer. El S-a îmbrăcat în haina smereniei. Și ce ne duce către smerenie? Ascultarea. «S-a smerit pe Sine», spune Sf. Pavel la Filipeni, «chip de rob luând, până la moarte și încă moarte pe Cruce»”, a spus arhimandritul.

Ascultarea ca stare de smerenie

„Și, făcând și noi ascultare și încredințându-ne purtării de grijă a lui Dumnezeu, atunci dobândim și discernământul necesar”, a adăugat părintele arhimandrit. „Pentru că discernământ nu poți să ai fără de smerenie.”

„Ascultarea nu este altceva decât o stare de smerenie. E veșmântul în care S-a îmbrăcat Hristos. Dacă eu sunt îmbrăcat în acest veșmânt al lui Hristos, atunci ascultarea vine ca de la sine, e o stare de bucurie”, a explicat starețul Putnei.

Evocând un ecfonis al Utreniei – «Care întru sfinți Te odihnești», el a spus că cel ascultător intră în taina ascultării lui Hristos. „Îl odihnește pe Dumnezeu, dar și el are odihnă. Adică acea stare de pace, de bucurie, de noblețe sufletească, de omenie.”

„Ascultarea de Dumnezeu și de duhovnic aduce acea pace lăuntrică după care tânjim toți”, a mai spus Părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic.

Pentru ascultare este necesară o stare de cumințenie, de așezare, care se câștigă prin respect și recunoștință față de cei mai mari decât noi. Respectul și mulțumirea „creează o stare de recunoștință care nu-i altceva decât o stare de smerenie, de așezare, de echilibru lăuntric”, a explicat el.

Ascultarea în familie: Bărbatul, chip al Tatălui ceresc

Întrebat cine de cine ascultă într-o familie, starețul a explicat ierarhia duhovnicească: „Ordinea aceasta este: Întâi bărbatul, că e chip și slava lui Dumnezeu, apoi femeia, chip și slava bărbatului, și copiii în ascultare față de părinți. Aceasta este familia cea frumoasă, pe care ne-o dorim.”

Pentru că Tatăl este „chipul Părintelui Ceresc”, a spus Sfinția Sa, „trebuie să fie el prima dată ancorat în autoritatea supremă, în Dumnezeu”.

„Aș îndrăzni să spun că Dumnezeu Se oglindește în bărbatul cuminte și așezat, echilibrat, credincios, Dumnezeu Se oglindește întru el prin darurile Sale. Și care este prima dată darul pe care trebuie să-l aibă un bărbat într-o familie? Acea stăpânire de sine, bărbăție. Dar nu bărbăția să-și arate mușchii și să certe sau să bată. Asta nu mai e bărbăție, e un lucru urât. Ci acea statornicie în bine.”

„Sf. Pavel spune despre femeie că este chip și slava bărbatului”, a continuat arhimandritul. „De aceea ați văzut că în Biserica noastră Ortodoxă nu o înjosim cu nimic, din contră, o avem pe Maica Sfântă, toți am avut câte o mamă. Femeia are rolul ei în Biserică, are un rol deosebit. Avem atâtea sfinte femei.”

Sfinția Sa a mai spus că astăzi este mare nevoie de mame creștine și familii sănătoase din punct de vedere duhovnicesc, adică familii care nu l-au înlăturat pe Dumnezeu din viața lor. Acestea pot schimba societatea, chipul lumii în care trăim.

Foto credit: Trinitas TV

Urmărește-ne pe Telegram: t.me/basilicanews