Starețul Mănăstirii Hadâmbu a oferit 4.600 kg de alimente familiilor vulnerabile din Basarabia

Arhim. Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu din Iași, a oferit 4.600 kg de produse alimentare destinate familiilor vulnerabile din nordul Republicii Moldova.
Ajutorul a constat în făină, mălai, ulei, hrișcă, zahăr, orez, paste și sare, produse care vor ajunge la familii numeroase, persoane vârstnice și aflate în singurătate.
Arhim. Nicodim a fost însoțit de protos. Iorest Goraș, secretarul Mănăstirii Hadâmbu. Delegația a fost întâmpinată de părintele Dorian Revenco, protopop de Bălți.
Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, a mulțumit părintelui stareț în numele miilor de oameni care au primit și vor primi sprijin prin aceste acțiuni filantropice.
„Aceste daruri aduc speranță și lumină în multe familii basarabene”, a afirmat ierarhul.
Creștini care iubesc și sprijină Basarabia
Arhim. Nicodim a mărturisit că ajutorul oferit este nu doar o bucurie, ci și o datorie morală, posibilă datorită susținerii primite de la fiii săi duhovnicești, creștini care iubesc și sprijină Basarabia.
Ultima vizită cu scop filantropic a părintelui stareț în Episcopia de Bălți a avut loc în data de 26 iunie, când au fost donate trei tone de produse alimentare.
Foto credit: Episcopia de Bălți