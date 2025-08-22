Starețul Mănăstirii Hadâmbu a oferit 4.600 kg de alimente familiilor vulnerabile din Basarabia

Arhim. Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu din Iași, a oferit 4.600 kg de produse alimentare destinate familiilor vulnerabile din nordul Republicii Moldova.

Ajutorul a constat în făină, mălai, ulei, hrișcă, zahăr, orez, paste și sare, produse care vor ajunge la familii numeroase, persoane vârstnice și aflate în singurătate.

Arhim. Nicodim a fost însoțit de protos. Iorest Goraș, secretarul Mănăstirii Hadâmbu. Delegația a fost întâmpinată de părintele Dorian Revenco, protopop de Bălți.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, a mulțumit părintelui stareț în numele miilor de oameni care au primit și vor primi sprijin prin aceste acțiuni filantropice.

„Aceste daruri aduc speranță și lumină în multe familii basarabene”, a afirmat ierarhul.

Creștini care iubesc și sprijină Basarabia

Arhim. Nicodim a mărturisit că ajutorul oferit este nu doar o bucurie, ci și o datorie morală, posibilă datorită susținerii primite de la fiii săi duhovnicești, creștini care iubesc și sprijină Basarabia.

Ultima vizită cu scop filantropic a părintelui stareț în Episcopia de Bălți a avut loc în data de 26 iunie, când au fost donate trei tone de produse alimentare.

Foto credit: Episcopia de Bălți