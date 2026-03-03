Sprijin pentru educația românească din Ungaria: Grădinița din Săcal a fost renovată

Grădinița românească din localitatea Săcal, Ungaria, a fost inaugurată luni după ample lucrări de restaurare și modernizare.

După tăierea panglicii de către autoritățile locale și centrale, a fost săvârșită slujba de binecuvântare a lucrărilor de restaurare a instituției de învățământ, oficiată de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei. Ierarhul a evidențiat importanța investiției pentru comunitatea românească din zonă.

„O clădire foarte frumoasă care s-a restaurat în întregime, care a fost dotată cu mobilier, care a primit jucării noi astfel încât copiii din această localitate să își desfășoare activitatea în condițiile cele mai bune și în siguranță”.

„Mulțumim domnului Secretar de Stat, Soltesz Miklós, și sprijinului pe care l-a acordat comunității românești din Ungaria în ultimii 10 ani”, a mai menționat Preasfinția Sa.

Spațiu prielnic creșterii

Secretarul de stat pentru Culte și Naționalități de la Budapesta, Soltesz Miklós, și-a exprimat, la rândul său, sprijinul pentru comunitățile din mediul rural.

„Mulți cred că cea mai importantă este capitala, dar dacă în satele mai mici nu există atenție, iar mamele nu-și educă și cresc copiii, atunci capitala singură nu are putere”.

„De aceea mă bucur că am putut ajuta la reconsolidarea acestei grădinițe foarte importante pentru această comunitate, pentru a crește copiii frumos și armonios”, a adăugat secretarul de stat.

Crearea unui mediu sigur

Importanța modernizării a fost subliniată și de Izabela Gherman, director adjunct al Grădiniței și Școlii Generale: „Acest moment reprezintă o etapă importantă în viața instituției noastre, care va servi pe termen lung activitatea zilnică și dezvoltarea copiilor noștri”.

„Modernizarea nu înseamnă doar renovarea clădirii, ci și crearea unui mediu sigur, plin de dragoste și sprijin în care copiii cresc cu bucurie”.

La grădinița din Săcal sunt înscriși 26 de copii, iar proiectul de restaurare a imobilului a costat 150 de milioane de forinți (aproximativ 385.000 de euro).

Foto credit: Episcopia Ungariei