Lumină din lumină: Un spectacol de poezie religioasă a fost organizat la biserica Penitenciarului Arad

La Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din cadrul Penitenciarului Arad a fost organizat marți un spectacol de poezie religioasă. Evenimentul, intitulat „Lumină din lumină”, a fost oferit de Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din municipiu.

Lăcașul de cult a devenit un loc de întâlnire între artă și credință. Spectacolul a îmbinat versul religios cu trăirea autentică, oferind celor prezenți un moment de liniște și înălțare sufletească.

Actori ai Teatrului Clasic „Ioan Slavici” au interpretat poezii religioase. Momentele artistice au avut ca temă credința, pocăința și speranța.

Un moment aparte al evenimentului a fost reprezentat de concertul de pricesne susținut de persoanele private de libertate, care fac parte din corul bisericii din penitenciar.

Evenimentul s-a înscris în seria activităților educative și moral-religioase organizate în Penitenciarul Arad, evidențiind rolul important al culturii și credinței în procesul de reintegrare socială.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului