Spectacolul dedicat soției Sf. Neagoe Basarab revine la Teatrul Național București după canonizarea ei

Spectacolul „Despina Doamna. Cronica unui destin” revine pe scena Teatrului Național București după ce această figură istorică, soția Sf. Neagoe Basarab, a fost canonizată cu numele de Sf. Cuv. Platonida de la Argeș.

Următoarea reprezentație va avea loc în data de 27 aprilie, ora 19:00, pe scena Sălii Pictură a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București. Din distribuție fac parte Ana Calciu, Mihai Coadă, Bogdan Iacob, Claudia Vasile, Gabriela Boabeș, Cerasela Popescu, Claudia Negroiu.

Piesa este scrisă de actrița Ana Calciu și Daniel Bucur, care este și regizorul spectacolului.

„Adaptarea pentru scenă s-a făcut după un volum realizat de maicile de la Mănăstirea Diaconești din județul Bacău, numit Măria Sa Neagoe Basarab. Însemnările Monahiei Platonida – Despina, Doamna Țării Românești. Citind cartea, am simțit nevoia să fac ceva”, a declarat Ana Calciu, invitată în studioul de știri Trinitas TV.

„Parcă locuiam cu această sfântă, cu povestea ei, și am căutat colaboratori să o aducem pe scenă.”

O familie de sfinți

Spectacolul „Despina Doamna. Cronica unui destin” a ajuns cu doi ani în urmă pe scena Teatrului Național București, sub numele de „Despina Doamna”. Textul include și viața de după călugărie a soției domnitorului, devenită Monahia Platonida de la Schitul Ostrov, așezământ ctitorit de Sfântul Voievod Neagoe Basarab, azi în jud. Vâlcea.

„Ce mi-a plăcut cel mai mult la această poveste a fost trăirea ei și dragostea pe care am sesizat că o are față de Sf. Neagoe Basarab, față de evlavia lui. Deci, ceea ce era semnificativ era relația dintre ei ca familie trăitoare în credință”, a explicat Ana Calciu.

„Nu mai întâlnisem o persoană care să-și admire atât de mult soțul nu neapărat ca pe un bărbat, ci ca pe o persoană care trăia în Dumnezeu.”

Actrița a mai amintit și că sfânta are în neamul ei șapte sfinți.

Proiectul este pus în scenă de Compania Teatrală Zona, în parteneriat cu Arhiepiscopia Bucureștilor și Protopopiatul Sector 3 Capitală, încadrându-se în tematica Anului omagial-comemorativ 2026, declarat în Patriarhia Română ca Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar.

În ultimul deceniu, Compania Teatrală Zona a dus în atenția publicului și o piesă despre viața Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu.

Sursa foto: Ziarul Lumina (arhivă)