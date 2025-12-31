Slujba trecerii dintre ani la Catedrala Patriarhală 2025-2026: Vor fi aduse moaștele Sf. Vasile cel Mare

La Catedrala Patriarhală, trecerea dintre ani va fi marcată prin slujba de la miezul nopții. Vor fi aduse spre închinare moaștele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare.

Programul liturgic va începe miercuri la ora 16:00, când va fi adusă în Catedrala Patriarhală racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, aflată în patrimoniul Paraclisului istoric al Reședinței Patriarhale „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

Racla va fi așezată spre închinarea credincioșilor alături de celelalte sfinte moaște și va rămâne în Catedrală până vineri, 2 ianuarie 2026, ora 20:00.

Slujba de la miezul nopții

După așezarea raclei, va fi săvârșită Vecernia unită cu Litia, iar de la ora 23:30 va avea loc Slujba de binecuvântare a trecerii dintre ani. Aceasta este alcătuită din Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos, precum și din rugăciuni de mulțumire pentru anul care se încheie și de cerere pentru anul care începe.

„Biserica a rânduit această slujbă dintre ani, numită așa pentru că este la miezul nopții, ca oamenii să treacă acest moment cu rugăciune, dintr-un an în altul”, a explicat arhimandritul Clement Haralam, Mare eclesiarh al Catedralei Patriarhale, pentru Trinitas TV.

Arhimandritul a subliniat că acest moment nu trebuie trăit în absența rugăciunii, ci sub protecția și binecuvântarea lui Dumnezeu.

Foto credit: Basilica.ro / Emanuela Ene