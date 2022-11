Slujbă de noapte la Capela Centrului Sf. Nectarie al Arhiepiscopiei Bucureștilor | Povestea unei icoane

Părintele Cătălin Niculescu și Părintele Mihai Cozariu, voluntari al Centrului „Sf. Nectarie” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, au oficiat vineri seară o slujbă de noapte la capela instituției.

Li s-au alăturat membri al Grupului psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale și Părintele Tudor Ciocan, preot misionar la Spitalul de Ortopedie Foișor din București

Slujba a fost oficiată în cinstea Icoanei Maicii Domnului „Pantanassa”, copie realizată în Sf. Munte Athos după celebra icoană adusă la Mănăstirea Vatoped de Părintele Iosif Vatopedinul.

„Este prima slujbă de acest tip de când a fost adusă icoana, în urmă cu șapte ani”, a declarat Adriana Căruntu, directoarea Centrului de îngrijiri paliative „Sf. Nectarie” al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„Anul 2022 a fost declarat Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului de către Patriarhia Română. Pornind de la acest îndemn, de a ne ruga mai mult, și de la dorința de a mulțumi Maicii Domnului pentru ajutorul primit atât de către pacienții internați, dar și de angajații centrului, am adresat rugămintea preoților voluntari de la Biserica Sfântul Pantelimon de a săvârși această slujbă în cinstea Maicii Domnului la începutul postului Nașterii Domnului.”

La slujbă au participat angajații centrului, care s-au rugat în capelă și au spus că și-ar dori să participe mai des la priveghere în cinstea Maicii Domnului.

Icoana Maicii Domnului „Pantanassa” a fost donată în 2015 de Marius Voila, după ce Maica Domnului a făcut o minune prin care i-a salvat viața. La fel de minunată a fost și aducerea icoanei la București.

Donatorul nu avea permis de conducere și a călătorit cu avionul în Grecia. La întoarcere, nu voia să dea icoana la cală. O prietenă a vorbit la telefon cu o femeie de la Aeroportul din Atena, care a spus că se numește Maria și că va rezolva problema.

„M-am supărat puțin, pentru ca eu eram în Salonic, nu în Atena, dar ceva în suflet îmi spunea să merg în aeroport cu icoana și o să se rezolve, ceea ce am și făcut”, a povestit Marius Voila, pe pagina de Facebook a Parohiei Sf. Pantelimon – Foișorul de foc.

„În primul rând, de cum am intrat, a venit cineva de la vamă și mi-a zis: Tu ești băiatul cu icoana, nu? Am răspuns pozitiv și el mi-a zis să stau liniștit, că icoana merge cu mine în avion și nu la cală. Au luat-o cu mult respect au trecut-o prin X-ray și apoi mi-au înmânat-o, să merg la avion.”

„Însoțitoarele de bord românce mi-au spus să pun icoana pe scaunul din spate, pentru că doar acela era liber, am pus-o și am sprijinit-o cu ghiozdanul meu, pentru a nu cădea în caz de turbulențe. La nici 30 de minute de zbor au început niște turbulențe foarte urâte, care ne-au scuturat destul de rău. Dar, la aterizare, spre surprinderea mea, ghiozdanul meu era două scaune mai departe de icoană și icoana stătea cuminte în aceeași poziție în care am pus-o.”

Centrul de îngrijiri paliative „Sf. Nectarie” al Arhiepiscopiei Bucureștilor este singurul spital privat din Capitală care aparține Bisericii. În zece ani de activitate, a oferit îngrijiri unui număr de aproape 4.000 de pacienți, majoritatea oncologici, iar cererea continuă să crească.

Foto credit: Facebook / Centrul de Îngrijiri Paliative Sf. Nectarie – București

