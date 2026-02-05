Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei reunit la București: Agenda a inclus chestiuni administrative

Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei s-a întrunit joi la Reședința Patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Pe agenda ședinței au figurat mai multe chestiuni de ordin administrativ, precum și aspecte legate de învățământul teologic și de funcționarea unei comisii a Patriarhiei Române.

Membrii Sinodului Mitropolitan au avut de avizat cereri de schimbare a statutului unor schituri, o donație de moaște, stabilirea tematicii și bibliografiei pentru organizarea examenului pentru Gradul I clerical și alte aspecte administrative.

Un alt subiect discutat a fost completarea regulamentului pentru organizarea și funcționarea Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române: „Potrivit statutului, s-a cerut ca toate mitropoliile să trimită observații privind îmbunătățirea regulamentului”, a amintit Părintele Patriarh Daniel.

Despre Mitropolia Munteniei și Dobrogei

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel este și Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, care are în componență zece eparhii:

Arhiepiscopiile Bucureștilor; Tomisului; Târgoviștei; Argeșului și Muscelului; Buzăului și Vrancei; Dunării de Jos;

Episcopiile Sloboziei și Călărașilor; Alexandriei și Teleormanului; Giurgiului; Tulcii.

La Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei participă, în calitate de invitați, și Episcopii Ortodocși Români ai Daciei Felix, Ungariei, respectiv Australiei și Noii Zeelande.

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu