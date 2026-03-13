Sinod Mitropolitan la Chișinău: Ierarhii Basarabiei au stabilit data proclamării locale a canonizării Sf. Blandina

Ierarhii Mitropoliei Basarabiei s-au reunit în ședință de lucru joi la Reședința Mitropolitană din Chișinău, prilej cu care au aprobat textul Acatistului Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași și au stabilit când și unde va avea loc proclamarea locală a canonizării ei: în 23 mai 2026, la Chișinău.

Ședința a fost prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, în prezența Preasfințitului Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, a Preasfințitului Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și a Preasfințitului Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului.

Consolidarea rolului protopopiatelor

Pe ordinea de zi s-au mai aflat subiecte legate de intensificarea activității pastorale și de consolidarea atât a misiunii Bisericii Ortodoxe Române în societate, cât și a coeziunii comunităților parohiale.

Au fost adoptate decizii privind statutul unor parohii, mănăstiri și protopopiate și au fost aprobate actualizări ale regulamentelor interne și reorganizări ale statutelor juridice menite să eficientizeze activitatea administrativă și pastorală.

Scopul măsurilor este consolidarea rolului protopopiatelor ca centre locale de coordonare și dinamizare a vieții ecleziastice, capabile să sprijine mai activ comunitățile parohiale și inițiativele misionare, educaționale și culturale.

Solidaritate socială și atenție către comunități

Igor Belei, consilier social al Arhiepiscopiei Chișinăului și director executiv al Misiunii Sociale Diaconia, a prezentat raportul de activitate al organizației caritabile a Mitropoliei Basarabiei.

Prin proiectele Misiunii Sociale Diaconia, Mitropolia Basarabiei continuă să ofere sprijin concret persoanelor vulnerabile, familiilor în dificultate, copiilor și vârstnicilor, contribuind activ la manifestarea solidarității sociale în comunitățile din Republica Moldova.

Ierarhii au analizat, totodată, provocările actuale cu care se confruntă comunitățile parohiale și au stabilit o serie de măsuri și direcții de acțiune menite să asigure buna organizare a vieții bisericești, protejarea clerului și sprijinirea credincioșilor în activitatea lor spirituală și comunitară.

Colaborare interinstituțională

A fost evidențiată colaborarea Mitropoliei Basarabiei cu instituțiile statului, cu organizațiile neguvernamentale, cu instituțiile europene și cu partenerii din România în domenii precum educația, cultura, asistența socială, cercetarea academică și conservarea patrimoniului.

De asemenea, ierarhii au subliniat rolul esențial al sprijinului acordat de Patriarhia Română și de Guvernul României, care contribuie la dezvoltarea infrastructurii ecleziale, la restaurarea monumentelor istorice, la susținerea proiectelor sociale și la consolidarea activităților pastorale și misionare ale Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei