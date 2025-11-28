Zi de rugăciune și slujire la sinaxa monahală din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului

Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” Scărișoara Nouă, județul Satu Mare, a găzduit joi sinaxa monahală din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, desfășurată sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului.

În deschidere, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Episcop vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie, alături de un sobor de stareți și duhovnici din cuprinsul celor trei eparhii: arhimandritul Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, arhimandritul Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor din Episcopia Maramureșului și Sătmarului și arhimandritul Mina Pletosu, exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului.

La Sfânta Liturghie au participat și ierarhii din cuprinsul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului: Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni”, iar la finalul Sfintei Liturghii s-a oficiat un polihroniu, precum și slujba parastasului pentru arhimandritul Serafim Man, fost stareț al Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia, de la a cărui naștere s-au împlinit joi, 27 noiembrie, 90 de ani.

Rolul monahismului

În sala de ședințe a mănăstirii, IPS Andrei, a vorbit despre rolul și importanța monahismului. Înaltpreasfinția Sa a explicat asumarea celor trei voturi monahale: sărăcia, fecioria și ascultarea, prin care monahul se luptă cu trei patimi mari ale lumii de azi: iubirea de avere, iubirea de plăcere și dorința de mărire.

Au urmat la cuvânt, Preasfințitul Părinte Iustin, Preasfințitul Părinte Benedict, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul.

În cadrul întâlnirii, arhimandritul Teofil Pop, starețul Mănăstirii Moisei, a susținut o prelegere cu titlul „Pastorația specifică marilor duhovnici ai secolului al XX-lea între responsabilitățile eclesiale și constrângeri sociale”.

Tot atunci au fost prezentate ultimele hotărâri ale Sfântului Sinod privind buna rânduială și disciplina vieții monahale. Au fost discutate și mai multe aspecte administrative și pastoral-misionare.

Foto credit: Mitropolia Clujului

