Simpozionul Național de Studii Canonice: Teologi, juriști, cercetători și clerici vor discuta despre instituția familiei

Simpozionul Național de Studii Canonice va reuni la Mănăstirea Sihăstria Putnei specialiști în drept canonic, teologi, juriști, cadre universitare, cercetători și slujitori ai Bisericii, preocupați de aprofundarea raportului dintre tradiția canonică și provocările actuale ale vieții ecleziale și sociale. Manifestarea academică va avea loc în zilele de 9 și 10 septembrie.

Tema simpozionului este „Instituția familiei în lumina sfintelor canoane, a prevederilor legale și a reglementărilor ecleziale actuale”. Aceasta a fost aleasă în acord cu tematica anului omagial al pastorației familiei creștine.

Organizatorii au anunțat și lansarea paginii oficiale de Facebook a Simpozionului Național de Studii Canonice.

Noua platformă de comunicare își propune să ofere informații actualizate privind edițiile simpozionului, invitații, apeluri pentru comunicări științifice, programul manifestărilor, aparițiile editoriale asociate și alte materiale de interes pentru teologi, canoniști, juriști, cercetători, cadre didactice și toți cei preocupați de studiul sfintelor canoane.

Simpozionul Național de Studii Canonice este o manifestare academică organizată anual și consacrată aprofundării patrimoniului canonic al Bisericii Ortodoxe, dialogului interdisciplinar și cercetării științifice în domeniul dreptului bisericesc.

Foto credit: Arhivă Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților