Simpozion național studențesc la Mănăstirea Lainici: Participanții au discutat despre familia creștină

Simpozionul național studențesc organizat de Facultatea de Teologie din Craiova la Mănăstirea Lainici a avut ca teme principale „Familia creștină – vocație, misiune și sprijin pastoral” și „Femeia în iconomia mântuirii”.

Manifestarea s-a desfășurat luni și marți și a reunit studenți de la facultățile de teologie din toată țara.

La deschiderea evenimentului academic a luat parte şi Mitropolitul Irineu al Olteniei, care a vorbit despre rolul Maicii Domnului în planul lui Dumnezeu şi importanţa urmării acestui model în viaţa noastră.

„Simpozinul desfăşurat la Mănăstirea Lainici este o lucrare a Bisericii încă de la începuturile ei, deoarece preocuparea Bisericii rămâne legată de cinstirea Maicii Domnului, a mironosiţelor, a femeilor creştine şi a tuturor celor care L-au urmat pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos”.

„Toate femeile au în Maica Domnului, Noua Evă, o paradigmă, un model, o împărăteasă, o mijlocitoare în faţa Domnului, aşa cum s-a întâmplat la nunta din Cana Galileii. Maica Domnului este împărăteasa noastră care se roagă permanent pentru noi”, a subliniat IPS Irineu.

În cadrul evenimentului a fost lansat volumul colectiv „Opus Discipulorum”, cu studiile susținute la ediția precedentă a Simpozionului Național Studențesc de la Craiova.

Temele simpozionului au fost alese în contextul Anului omagial și comemorativ 2026.

