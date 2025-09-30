Simpozion internațional organizat la Suceava: Mușatinii. 650 – Istorie, Credință, Artă

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților organizează, în perioada 3-5 octombrie, la Suceava, simpozionul internațional „Mușatinii. 650 – Istorie, Credință, Artă”.

Evenimentul are menirea de a aniversa 650 de ani de la întemeierea Dinastiei Mușatine, una dintre dintre cele mai importante familii nobiliare din istoria Moldovei.

Simpozionul se înscrie în programul manifestărilor dedicate „Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române” și „Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea”, în Patriarhia Română.

Manifestarea va reuni profesori de teologie, istorici, specialiști în hermeneutică și lingvistică și își propune să sublinieze rolul fundamental al Dinastiei Mușatine în configurarea spiritualității ortodoxe românești și a identității culturale a Moldovei medievale.

Simpozionul este realizat cu sprijinul Consiliului Județean Suceava și al Centrului Cultural Suceava.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei