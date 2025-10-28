Simpozion duhovnicesc dedicat Părintelui Teofil Părăian la Mănăstirea Sâmbăta de Sus

Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, jud. Brașov, a găzduit duminică un simpozion duhovnicesc dedicat Cuviosului Părinte Teofil Părăian, viețuitor al așezământului monahal timp de 56 de ani.

Evenimentul a fost organizat de Părintele Sabin Vodă de la Parohia Alba Iulia Orizont, a debutat cu Acatistul Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, și rânduiala Ceasurilor, urmate de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

Din soborul slujitor au făcut parte Arhim. Atanasie Roman, starețul Mănăstirii Sâmbăta de Sus, Arhim. Iustin Miron, starețul Mănăstirii Nicula, jud. Cluj, Protosinghelul Pantelimon Șușnea de la Schitul „Sf. Ioan Evanghelistul” de la Găbud, jud. Alba și alți fii duhovnicești ai Părintelui Teofil Părăian, între care și stareți de la alte așezăminte monahale din țară.

După Liturghie, soborul, obștea Mănăstirii și credincioșii prezenți în număr mare s-au îndreptat către cimitirul mănăstirii, unde a fost oficiat un Parastas la mormântul Arhim. Teofil Părăian.

Conferință

Începând cu ora 15:00, în Aula Academiei Mănăstirii Brâncoveanu, a avut loc conferința dedicată memoriei Părintelui Teofil, în cadrul căreia au fost aduse mărturii despre viața sfântă și învățătura lui.

Părintele Sabin Vodă a prezentat cărți și publicații recente dedicate Părintelui Teofil Părăian și a anunțat „Centenarul Părintelui Teofil Părăian”, un proiect amplu de restituire a operelor cuviosului și a învățăturilor și memoriei sale prin publicații și evenimente culturale.

Miercuri, 29 octombrie 2025, se împlinesc 16 ani de la mutarea la cele veșnice a Părintelui Teofil Părăian de la Sâmbăta de Sus, nevăzătorul care spunea că ar fi împăcat să rămână nevăzător și după ce intră în Împărăția Cerurilor.

Foto credit: Atena Buzbuchi