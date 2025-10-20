Arhim. Siluan Antoci despre Halloween: Este o sărbătoare păgână

Arhimandritul Siluan Antoci, starețul Mănăstirii Brusturi din județul Neamț, a avertizat părinții împotriva Halloween, afirmând că este o sărbătoare păgână.

În cuvântul de învățătură rostit în Duminica a 20-a după Rusalii, părintele arhimandrit a explicat care este pericolul dacă părinții își expun copilul la manifestările de tip Halloween.

„Halloween este o sărbătoare păgână. Îi pui coarne copilului tău, un înger? Îl maschezi, îl batjocorești la o sărbătoare păgână? Frații mei, ascultați ce vă spun: cu Dumnezeu nu e de glumă”.

„Copiii sunt îngeri! Și dacă noi ne batem joc de ei, ne batem joc de îngerii lui Dumnezeu. Și e foarte supărat Dumnezeu pe noi. Și vei trage cu copilul tău, la momentul potrivit, de are să-ți iasă coarnele pe care le-ai pus tu pe capul lui”.

„Să cerem mila lui Dumnezeu și ocrotirea copiilor noștri, ca să nu plângem moartea sufletească a lor, care e mai grea decât moartea trupească”, a sunat îndemnul părintelui stareț.

Biserica nu recomandă Halloween

Patriarhia Română şi-a manifestat solidaritatea cu părinţii îngrijoraţi faţă de organizarea în tot mai multe instituţii publice de învăţământ din România (de la grădiniţe până la liceu), a unor serbări de Halloween.

Într-un comunicat de presă emis în anul 2014, Biserica evidenţia că „în ultimii ani în şcolile româneşti sunt tot mai des organizate o serie de activităţi pe tema nonviolenţei, însă la astfel de manifestări ca cea de Halloween, sub pretextul distracţiei, elevii sunt invitaţi şi chiar îndemnaţi la practici oculte şi la adoptarea unui comportament nefiresc, adesea violent”.

Foto credit: Doxologia

