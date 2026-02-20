PS Damaschin Dorneanul a sfințit sediul modernizat al Inspectoratului de Jandarmi Suceava

Sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Bogdan-Vodă” din Suceava a fost sfințit joi, după trei ani de lucrări extinse de modernizare și reabilitare energetică. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Din sobor au făcut parte arhim. Melchisedec Velnic, exarhul mănăstirilor din arhiepiscopie, arhim. Serafim Grigoraș și arhim. Mihail Balan, exarhi de zonă, alți stareți ai unor mănăstiri bucovinene și părinți consilieri de la Centrul Eparhial din Suceava.

La eveniment au participat Angelica Fădor, Secretar de Stat la Ministerul Afacerilor Interne, Generalul de brigadă Lucian Trășcălie, Adjunct al Inspectorului General al Jandarmeriei Române, Traian Andronachi, Prefectul Județului Suceava, Stelian Simerea, Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, conducători ai structurilor Ministerului Apărării Naționale Suceava și ale Ministerului Afacerilor Interne.

Mesaj de binecuvântare din partea chiriarhului

Evenimentul a debutat cu intonarea Imnului Național al României de către Fanfara Militară a Garnizoanei Iași, Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt” și a continuat cu rugăciunea de sfințire, ungerea cu untdelemn sfințit și stropirea cu agheasmă a sediului.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a transmis mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, alcătuit cu acest prilej, care reunește zece principii călăuzitoare, sub forma unui Decalog al jandarmului.

„Nădăjduind că acest sediu binecuvântat astăzi – din care apărați nu doar ordinea publică, ci și demnitatea persoanei și curăția propriei conștiințe – va fi spațiu al deciziilor cumpănite și al slujirii curate, al responsabilității, al echilibrului și al profesionalismului și ne rugăm Preasfintei Treimi să vă ocrotească familiile, să vă întărească în slujirea pe care o împliniți pentru binele comun, să vă dăruiască discernământ în decizii, stăpânire de sine în situații tensionate, curaj în fața pericolului și pace în suflet”, le-a transmis chiriarhul jandarmilor bucovineni.

Distincții și plachete aniversare

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul i-a înmânat Generalului de Brigadă Ionel Postelnicu, Inspector-șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Bogdan-Vodă” din Suceava, din partea chiriarhului, o icoană cu Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, ocrotitorul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Reprezentanții guvernului și ai Jandarmeriei au apreciat, în alocuțiunile lor, definitivarea proiectului de modernizare și dedicarea personalului Jandarmeriei sucevene. Au vorbit doamna secretar de stat Angelica Fădor, generalul de brigadă Lucian Trășcălie și domnul prefect Traian Andronachi.

Gazda manifestării, generalul de brigadă Ionel Postelnicu, a subliniat că proiectul a transformat clădirea construită în 1983 într-un spațiu sustenabil, aliniat standardelor europene, reușind o reducere cu peste 30% a consumului de energie și a emisiilor de dioxid de carbon.

Înainte de momentul inaugural al tăierii panglicii au fost înmânate plachete aniversare, în semn de apreciere pentru colaborarea interinstituțională și de recunoștință față de reprezentanții instituțiilor partenere, între care s-a numărat și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Sediul Jandarmeriei Suceava a fost reabilitat cu fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților