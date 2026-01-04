Sfântul Silvestru cinstit la unica parohie clujeană care îl are ocrotitor

Sf. Ier. Silvestru a fost cinstit vineri la parohia pe care o ocrotește în municipiul Cluj-Napoca, unica din Arhiepiscopia Clujului cu acest hram.

Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor din care au făcut parte pr. dr. Bogdan Chiorean, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca, Părintele Lector Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, și Părintele Paroh Robert Kovacs, care este și redactor al Radio Renașterea.

Ideologiile conduc la instabilitate morală

În omilia sa, Episcopul vicar Samuel a evocat aportul Papei Silvestru I la consolidarea dogmatică și instituțională a Bisericii și a îndemnat credincioșii să-i urmeze statornicia în credință și consecvența în propovăduirea acesteia.

Preasfinția Sa a vorbit și despre nevoia de a conștientiza unicitatea Adevărului într-o lume în care ideologiile conduc la instabilitate morală.

Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de teologi clujeni.

La finalul slujbei, preotul paroh Robert Kovacs a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântarea adusă la început de an calendaristic și i-a dăruit o icoană cu Sfântul Luca al Crimeei.

Despre comunitate

Parohia Ortodoxă „Sfântul Ierarh Silvestru” din Cluj-Napoca a fost înființată în 2018, pentru creștinii ortodocși din noul cartier clujean Sopor. Momentan slujbele se oficiază într-un paraclis amenajat la parterul unui bloc, pe strada Soporului, nr. 7, sc. B, ap. 12. A

ici se desfășoară și Școala parohială „Brațele părintești”, în cadrul căreia copiii sunt catehizați, învață limba engleză, participă la cursuri de chitară și educație muzicală, precum și la ateliere cu tematică religioasă.

Foto credit: Radio Renașterea / Dragoș Stroian