Sfântul Ierarh Silvestru cinstit la o cunoscută biserică bucureșteană

Preoții și credincioșii de la Biserica „Sf. Silvestru” din Capitală și-au cinstit vineri ocrotitorul, pe Sf. Ier. Silvestru, care a fost Episcopul Romei în perioada în care a fost organizat Sinodul I Ecumenic.

„A fost un om foarte dârz, un om care a știut să respecte întocmai cuvântul Evangheliei și nu s-a sfiit nici atunci când a fost în fața împăratului să-l mustre pe acesta când era în greșeală. Marele Împărat Constantin a fost mustrat de Sfântul Ierarh Silvestru”, a declarat Părintele Paroh Alexandru Gherasim.

El a explicat pentru Trinitas TV cum a ajuns ca într-o biserică ortodoxă din mijlocul Bucureștiului să fie ocrotitor un episcop al Romei din Biserica Primară.

Biserica bucureșteană a fost construită într-un cartier care purta în secolul al XIX-lea numele de Silvestru de la numele unui medic care avea în proprietate numeroase moșii în zonă.

„Chiar Nicolae Iorga, istoricul nostru, consemnează despre acest Silvestru medicul și după numele medicului s-a luat și numele cartierului și al străzii pe care stăm”, a explicat părintele paroh.

Părintele Alexandru Gherasim a mai menționat că acest hram secundar a fost acordat celei de a doua biserici a parohiei, construită în 1838, prima fiind construită în 1743.

„Așa am primit hramul Sfântului Ierarh Silvestru. Considerăm că este o binecuvântare, pentru că a fost un om al ordinii, un om al corectitudinii, un om al credinței și un protector al celor defavorizați și oropsiți”, a spus părintele paroh.

Hramul istoric al comunității parohiale este „Adormirea Maicii Domnului”. Biserica a devenit foarte cunoscută în Capitală după căderea comunismului prin implicarea Părintelui Constantin Galeriu, un mare predicator, în misiunea creștină pe toate căile – de la editare de carte până la apariții televizate.

Foto credit: Sebastian Pană