Sfântul Siluan Athonitul, sărbătorit la așezământul pentru copii orfani de la Dorolea

Sfântul Siluan Athonitul a fost sărbătorit miercuri în mod special al Așezământul pentru copii orfani de la Dorolea, județul Cluj.

Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a oficiat Sfânta Liturghie în biserica așezământului, aflată în curs de pictare.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei i-a îndemnat pe credincioșii prezenți în număr mare să urmeze modelul de credință al Sfântului Cuvios Siluan Athonitul, pornind de la îndemnul Sfântului Apostol Pavel: „Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviți cu luare-aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința” (Evrei 13,7).

Mitropolit Andrei a apreciat construirea așezământului pentru copii orfani și le-a reamintit părinților și bunicilor importanța educației religioase a celor mici, subliniind că aceasta este esențială atât pentru viața și mântuirea lor, cât și pentru viitorul societății.

La finalul slujbei, arhimandritul Chiril Zăgrean, starețul Mănăstirii Rebra-Parva, i-a mulțumit ierarhului pentru binecuvântare, precum și tuturor celor care ajută la construirea așezământului.

Așezământul pentru copii orfani de la Dorolea este construit de Mănăstirea Rebra-Parva, iar finanțarea acestuia se face exclusiv din fondurile mănăstirii și din donații.

Așezământul de la Dorolea

Așezământul social pentru copii orfani din Dorolea, aflat sub ocrotirea Sfântului Siluan Athonitul, va găzdui 50 de copii orfani și va fi compus din opt clădiri, inclusiv o biserică, un cabinet medical, ateliere de creație și alte anexe.

În data de 24 septembrie 2020, cu prilejul primului hram, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a pus piatra de temelie pentru noua biserică, cu hramul „Sfântul Cuvios Siluan Athonitul”, și a binecuvântat locul unde este construit viitorul așezământ social.

În prezent, biserica, casa monahală și cele patru case unde vor fi găzduiți copiii au fost construite, lucrându-se la clădirea administrativă.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim