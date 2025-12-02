Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor: Elevi din București vor concerta la Palatul Patriarhiei

Arhiepiscopia Bucureştilor va organiza Spectacolul cultural-artistic „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor” în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, vineri, de la ora 17:00. Manifestarea este dedicată elevilor din unitățile de învățământ bucureștene, cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani.

Evenimentul se va desfășura în două secțiuni şi va cuprinde trei recitaluri de colinde şi trei scenete cu temă de Crăciun.

Spectacolul își propune să promoveze sărbătorile religioase, valorile tradiționale, culturale și naționale în rândul elevilor.

Activitatea încurajează tinerii talentați la muzică și poezie, precum și colaborarea dintre preoții parohi din București, profesorii de Religie, părinți și elevi.

Proiectul, aflat la a 15-a ediție, este organizat de Sectorul Învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureştilor în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Protopopiatele I-VI Capitală, Palatul Patriarhiei – Centrul de conferințe, Centrul de Presă Basilica și cu sprijinul voluntarilor ,,Tineri în acțiune!” ai Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu