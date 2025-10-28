Sfântul Nectarie va fi serbat în mod deosebit în Episcopia Daciei Felix

Episcopia Daciei Felix organizează o serie de evenimente cu ocazia sărbătorii Sfântului Ierarh Nectarie.

Programul evenimentelor va debuta cu slujba Privegherii, care va avea loc în data de 8 noiembrie, începând cu ora 18:00.

De sărbătoarea Sfântului Nectarie, Sfânta Liturghie va fi oficiată la Catedrala Episcopală din Vârșeț, de Episcopul Ieronim al Daciei Felix și de Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor.

Sărbătoarea reprezintă un moment aparte pentru Episcopia Daciei Felix, care deține din anul 2023 un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie.

Sfântul Nectarie

S-a născut la 1 octombrie 1846, în Silivria, un orăşel din provincia Tracia (astăzi în Turcia). Părinţii săi au fost oameni săraci, dar foarte evlavioşi.

Vreme de mai mulţi ani, evlaviosul mitropolit a slujit în oraşul Cairo şi a predicat în biserica Sfântul Nicolae din capitala Egiptului, devenind un iscusit slujitor şi povăţuitor de suflete, fiind dăruit de Dumnezeu cu multă răbdare, smerenie şi blândeţe. De aceea, era mult căutat de credincioşi şi iubit de toţi.

Dorind să se retragă la mai multă linişte, a construit între anii 1904-1907, cu ajutorul multor credincioşi şi ucenici, o frumoasă mănăstire de călugăriţe în insula Eghina, din apropierea Atenei, rânduind aici viaţă de obşte, după tradiţia Sfinţilor Părinţi.

Simţindu-şi sfârşitul aproape, Sfântul Nectarie a descoperit ucenicilor săi că în curând va pleca la Hristos. Apoi, îmbolnăvindu-se, a răbdat cu tărie toată boala şi ispita, iar după aproape două luni de suferinţă, şi-a dat sufletul cu pace în mâinile lui Hristos, la 8 noiembrie 1920.

Citește viața Sfântului Nectarie aici.

Foto credit: Basilica.ro