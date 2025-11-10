Sfântul Nectarie a împărtășit mângâieri și în acest an la Centrul de îngrijiri paliative al Arhiepiscopiei Bucureștilor

Racla cu moaștele Sfântului Nectarie de la parohia bucureșteană „Buna Vestire” – Belu a fost adusă și în acest an la Centrul de îngrijiri paliative al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Evenimentul a avut loc sâmbătă, în ajunul zilei de pomenire a sfântului, care este ocrotitorul centrului.

Pr. Daniel Alexandru Bărîcă, parohul comunității „Buna Vestire” – Belu, și Pr. Mihai Cozariu, slujitor al Parohiei „Sf. Pantelimon” – Foișorul de Foc din vecinătatea instituției medicale, au oficiat Acatistul Sf. Nectarie, iar la final, racla – care conține și fragmente din moaștele Sfinților Haralambie, Ioan Rusul, Atanasie cel Mare și ale Sfinților Noi Mucenici Efrem cel Nou și Rafail – a fost purtată prin toate saloanele, pentru binecuvântarea pacienților imobilizați la pat.

„Dacă, în perioada vieții sale, Sfântul Nectarie ajuta bolnavii, acesta continuă să o facă în mod tainic prin dragostea preoților care vin în fiecare an cu Sfintele Sale Moaște la cei la care speranța de vindecare nu mai există, iar suferința bolii le-a cuprins întregul trup, în timp ce sufletul și mintea se luptă din răsputeri pentru a face față transformărilor date de boala și de înaintarea acesteia spre stadiul terminal”, a declarat Adriana Căruntu, directoarea centrului, pentru Basilica.ro.

„Pentru angajați, bucuria venirii Sfântului Nectarie se resimte în mod tainic. Spun acest lucru, pentru că îngrijirea paliativă este o activitate foarte grea, solicitantă, la care pot să facă față puțini oameni, iar unii doar pentru o perioadă scurtă de timp.”

„Atunci când într-un mediu de lucru atât de greu se adaugă provocări externe datorate contextului economic și social, Sf. Nectarie prin venirea lui, ne amintește să nu slăbim în credință, în speranța de ajutor a lui Dumnezeu în toate încercările, că este alături de noi permanent și că a ales să vină la noi pentru a fi izvor de bucurie, de lumină în privirile celor în care viața pământească se stinge puțin câte puțin, pentru a lăsa loc vieții în mod îngeresc, a vieții fără de moarte, care reprezintă însuși fundamentul trăirii noastre pe pământ”, a adăugat directoarea centrului de paliație.

Angajații și pacienții centrului au nevoie să privească spre pilda sfinților, „pentru a înțelege că suferința la cel mai înalt nivel care există pe pământ transformă sufletele oamenilor și îl fac un loc sfânt”, a concluzionat Adriana Căruntu.

Majoritatea pacienților centrului suferă de boli oncologice, astfel că Sfântul Nectarie este în mod firesc sprijinul lor duhovnicesc.

