Sfântul Maxim Mărturisitorul, cinstit la Paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad

Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul a fost cinstit, marți, la Paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, cu ocazia hramului de vară al lăcașului.

În ajunul sărbătorii a fost săvârşită slujba Vecerniei cu Litie, urmată de slujba Utreniei.

În ziua când se prăznuiește Aducerea moaștelor Sfântului Maxim Mărturisitorul a fost săvârșit Acatistul Sfântului, urmat de Sfânta Liturghie, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, alături de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură, IPS Timotei a subliniat importanța moștenirii lăsate de Sf. Maxim pentru ortodoxie.

Potrivit ierarhului, Sf. Maxim a mărturisit dreapta credință ortodoxă, chiar cu prețul unor suferințe greu de îndurat, iar această statornicie este motivul pentru care a fost ales protector al Paraclisului Facultății de Teologie.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului