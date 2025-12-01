Sfântul Andrei Șaguna, cinstit la Catedrala Mitropolitană din Sibiu de patru ierarhi

Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, ocrotitorul Mitropoliei Ardealului, a fost cinstit duminică la Catedrala Mitropolitană din Sibiu.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, alături de Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, Preasfințitul Părinte Gherontie, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei și de alți slujitori, potrivit Mitropoliei Ardealului.

Mitropolitul Ardealului a vorbit, în cuvântul său, despre personalitatea Sfântului Ierarh Andrei Șaguna. IPS a subliniat grija Sfântului Andrei Șaguna pentru credință și educație.

„Grija acestui mare om, a acestei mari personalități, față de educația poporului lui Dumnezeu, care trebuie făcută în Biserică, a fost una foarte mare. A avut grijă mare ca Biserica Ortodoxă din Ardeal să aibă slujitori și, de aceea, întâi de toate a întemeiat Academia Teologică de la Sibiu, unde se pregăteau viitorii preoți și dascăli”.

„Pentru ca aceștia să aibă unde lucra, s-a îngrijit de biserici și am găsit foarte multe biserici sfințite de Sfântul Andrei Șaguna, dar a înființat și peste 800 de școli, pe care le-a îngrijit, între care și două mari colegii, cel din Brașov, o școală de elită în țara noastră și în zilele noastre, precum și cel de la Brad, care nu mai există astăzi. A lăsat tipografia, a tipărit cărți de cult, a tipărit cărți de educație și, mai presus de toate, a tipărit Biblia, care a rodit și rodește până astăzi”, a spus ierarhul.

Comuniunea sfinților

Numeroșii credincioși prezenți s-au putut închina moaștelor Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, precum și moaștelor Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus. Au putut cinsti o icoană relicvar a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae și un veșmânt de la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.

La final, Înaltpreasfinția Sa a oferit preotului Dănuț Suciu distincția „Crucea Șaguniană pentru clerici”, iar domnilor Eugen Ghimis și Marius Nica le-a conferit „Crucea Șaguniană pentru mireni”.

De asemenea, familia Bogdan și ⁠Andreea Roxana Braniște au primit distincțiile „Crucea Șaguniană pentru mireni”, respectiv Ordinul „Anastasia Șaguna”.

Foto credit: Mitropolia Ardealului

