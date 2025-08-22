Sfântul Antim Ivireanul va fi cinstit în Râmnicu Vâlcea printr-o serie de evenimente culturale și duhovnicești

O serie de manifestări culturale, religioase și educaționale îi vor fi dedicate în perioada 1-28 septembrie Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, ocrotitorul spiritual al municipiului Râmnicu Vâlcea. Manifestările vor surprinde contribuția sfântului, atât în Țările Române, cât și în Georgia natală.

Arhiepiscopia Râmnicului, în parteneriat cu Ambasada Georgiei în România, Consiliul Județean Vâlcea și Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, organizează sub genericul „Septembrie – Luna Sfântului Ierarh Antim Ivireanul în Eparhia Râmnicului și a prieteniei între poporul român și cel georgian” mai multe evenimente cuprinse în următorul program:

Programul cuprinde:

Simpozioane naționale, colocvii și sesiuni de comunicări științifice;

Festival de film georgian, dedicat regizorului Tenghiz Abuladze;

Concerte de muzică religioasă și muzică veche, spectacole-lectură și lansări de carte;

Tabără internațională de pictură, vernisaje de icoane și expoziții de carte veche;

Pelerinaje, concursuri de toacă și pricesne, tururi de ciclism și sfințiri de lăcașuri de cult.

Tur ciclist și rugăciune

Manifestările debutează în data 1 septembrie, cu o conferință de presă și un tur ciclist simbolic între Călimănești și Mănăstirea Berislăvești.

Luna se încheie în 28 septembrie cu Sfânta Liturghie, urmată de alte momente de rugăciune și comuniune spirituală.

Pentru a afla mai multe detalii accesează următorul link.

Foto credit: Basilica.ro