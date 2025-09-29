Sfântul Antim Ivireanul, cinstit cum se cuvine la Râmnicu Vâlcea, oraș al cărui ocrotitor este

Sfântul Antim Ivireanul a fost sărbătorit, sâmbătă, la Râmnicu Vâlcea, oraș al cărui ocrotitor este, la Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Arhiepiscopală, de către Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, împreună cu un ales sobor de ierarhi.

Alături de IPS Varsanufie au slujit Înaltpreasfințitul Părinte Theodor, Mitropolit de Akhaltsihe și Tao-Klargeti (Georgia), Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei și Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei.

Bucuria prăznuirii Sfântului Antim a fost dublată de așezarea, spre cinstire, a moaștelor Sfântului Grigorie Decapolitul de la Mănăstirea Bistrița, cel atât de apreciat de Sfântul Antim în timpul păstoririi sale de la Râmnic.

IPS Theodor a subliniat legătura pe care Sfântul Antim a creat-o între popoarele georgian și român, o adevărată punte duhovnicească între cele două națiuni.

Sfântul Antim, apărător al ortodoxiei

La rândul său, IPS Varsanufie, a menționat faptul că acest praznic este „un prilej de mare bucurie și de întărire duhovnicească”.

Înaltpreasfinția Sa a arătat că „perioada episcopatului la Râmnic a fost pentru Sfântul Antim Ivireanul un timp al comuniunii și al bucuriei desăvârșite”.

Arhiepiscopul Râmnicului a vorbit despre activitatea tipografică a Sfântului Antim, prin care a promovat nu doar cultura, dar a apărat și ortodoxia în fața prozelitismului.

„Este îndeobște cunoscut faptul că Sfântul Antim Ivireanul a tipărit 68 de cărți, dintre care la Râmnic, între cele zece apărute, se distinge „Tomul bucuriei”, o carte apologetică, publicată din necesități pastoral-misionare, în contextul prozelitismului catolic și protestant care venea dinspre Ardeal”, a subliniat ierarhul.

O viață cât un îndemn la apărarea dreptei credințe

IPS Varsanufie a spus că Sfântul Antim „a avut o contribuție majoră în introducerea limbii române în cult, un proces amplu, care a fost continuat apoi, prin ucenicii săi și, mai ales, prin ierarhul cu viață sfântă, Grigorie Dascălul, cel care i-a urmat în demnitatea de episcop la Râmnic”.

Concluzionând, ierarhul vâlcean a spus: „Viața Sfântului Antim Ivireanul este, deci, o mărturisire și un îndemn pentru fiecare dintre noi de a păstra dreapta credință și de a o mărturisi prin faptele bineplăcute lui Dumnezeu”.

Sfânta Liturghie din ziua de prăznuire a Sfântului Antim a fost punctul culminant al unei luni dedicate marelui ierarh, în care Arhiepiscopia Râmnicului și autoritățile locale au organizat mai multe activități cultural-duhovnicești pentru a-i cinsti memoria ocrotitorului Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului