Sfânta Muceniță Tatiana este cinstită ca muceniță a Mântuitorului și ca diaconiță a Bisericii, spune Mitropolitul Olteniei

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit, luni, Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Craiova, cu ocazia praznicului Sfintei Mucenițe Tatiana, diaconița.

Lăcașul craiovean găzduiește, din anul 1949, cinstitul cap al Sfintei Mucenițe Tatiana, cea care este ocrotitoarea Catedralei Mitropolitane și a fostei capitale a Băniei.

În cuvântul său, Mitropolitul Olteniei a vorbit despre credința Sfintei Tatiana, care nu a putut fi stinsă, chiar dacă prigonitorii au martirizat-o.

„Persecutorii, ispitiți fiind de diavolul, au crezut că odată cu persecutarea și uciderea mărturisitorilor vor putea să conducă lumea aceasta. Însă, Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a spus că nu trebuie să ne temem, ci să avem credința că Duhul lui Dumnezeu ne va dărui tot ceea ce trebuie să grăim înaintea oamenilor, iar Dumnezeu ne va descoperi astfel Împărăția Sa cea cerească”, a spus IPS Irineu.

Diaconia unei mucenițe

În continuare, Mitropolitul Olteniei a explicat semnificația diaconiei Sfintei Mucenițe Tatiana și în ce a constat această activitate binecuvântată.

„Sfânta Tatiana este diaconița Bisericii lui Hristos, ea este printre puținele diaconițe care a rămas în conștiința și calendarul nostru. Noi o cinstim atât ca muceniţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cât și ca diaconiță a Bisericii”.

„Slujirea bisericească a diaconițelor a existat în Biserica noastră, ele slujind Bisericii lui Hristos, prin activitatea din jurul clericilor, la săvârșirea Sfintei Taine a Botezului, atunci când păgânii erau încreştinați. Această slujire a existat şi este consemnată în documentele istorice ale Bisericii noastre”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Binecuvântarea Sfintei Tatiana

IPS Irineu a încheiat amintind despre binecuvântarea prezenței sfintelor moaște a Sfintei Tatiana în Mitropolia Olteniei: „Noi simțim prezența Sfintei prin sărutarea Sfintelor Icoane și a Sfintelor sale Moaște, prin harul Preasfintei Treimi pogorât peste ea”.

„La Craiova avem bucuria de a avea capul Sfintei Mucenițe, ca un odor neprețuit, Sfinte Moaște pe care noi le cinstim și cu ajutorul lui Dumnezeu, de la an la an, observăm că sunt tot mai mulți credincioși care vin și o serbează pe Sfânta Muceniță Tatiana, diaconița”.

La Sfânta Liturghie au fost prezenți și copiii Grădiniței cu Program Prelungit „Sfânta Tatiana” din Craiova, însoțiți directoarea Elena Ghiță.

Foto credit: Mitropolia Olteniei

