Sfânta Muceniță Irina va fi sărbătorită pentru prima dată ca ocrotitoare a insulei Santorini

Sfânta Muceniță Irina va fi sărbătorită marți pentru prima dată ca ocrotitoare a insulei Santorini din Grecia.

Decizia a fost luată în urma unei solicitări a Mitropoliei de Thera, Amorgos și Nisioi (Biserica Greciei) și aprobată de Consiliul Municipal Thira. Decretul prezidențial nr. 81/2025 stabilește data de 5 mai drept zi de sărbătoare oficială locală în cinstea Sfintei Mucenițe Irina.

În această zi, ca parte a sărbătorii oficiale, școlile, serviciile publice și băncile din insulă vor fi închise, precum și majoritatea magazinelor și farmaciilor.

Totodată această dată marchează începutul sezonului estival în insulă, care se va încheia în octombrie.

Programul sărbătoriii

Programul primei sărbători oficiale va începe cu Sfânta Liturghie oficiată de Mitropolitul Amfilohie de Thera, Amorgos și Nisioi.

În aceeași zi, în curtea Mitropoliei va avea loc programul festiv aniversar. La eveniment vor fi prezenți reprezentanți ai Bisericii, ai autorităților locale și credincioși de pe insulă.

Tot în cadrul manifestărilor va avea loc dezvelirea busturilor lui Loula și Evangelos Nomikos, în semn de recunoștință pentru contribuția la construirea telecabinei din Santorini în urmă cu aproximativ 45 de ani.

Legătura dintre insulă și sfântă are rădăcini istorice vechi. Potrivit tradiției, numele „Santorini” provine din forma latină „Santa Irini”, folosită în Evul Mediu de către latini în cinstea sfintei, denumire care a evoluat în timp până la forma actuală.

