Sfânta Masă, prelungirea dumnezeiescului mormânt din Ierusalim: Mitropolitul Teofan a resfințit o biserică parohială

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a resfințit duminică biserica parohială „Sf. M. Mc. Pantelimon” din cartierul Târgu Cucu al Iașilor și a binecuvântat noua pictură interioară.

„Toată stăruința noastră, toată zbaterea noastră, toată pregătirea noastră, toată istețimea noastră, dacă nu-L au la bază pe Domnul Hristos, nu ne aduc nimic esențial”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa în cuvântul de învățătură.

„Fără Mine, spune Domnul, nu puteți face nimic. De ce aceasta? Pentru că, zice Domnul, Eu sunt Calea, Eu sunt Adevărul și Eu sunt Viața cea adevărată.”

„Mânați mai la adânc, spune Domnul Hristos, adică mai departe de țărm, în largul mării, arătându-ne prin aceasta că, rămânând la suprafața lucrurilor, abordându-le cu superficialitate, nu putem sesiza rostul adânc al viețuirii noastre.”

În continuare, părintele mitropolit a explicat la ce adânc se referă Mântuitorul Hristos prin aceste cuvinte.

„Fiind la resfințirea acestei biserici, gândim că adâncul spre care ne îndeamnă Domnul Hristos să mergem este adâncul care se află în Sfântul Altar, dincolo de catapeteasmă, în Sfânta Sfintelor, pe Sfânta Masă, prelungirea dumnezeiescului mormânt din Ierusalim, acolo unde se săvârșește Sfânta Jertfă”, a spus Mitropolitul Teofan.

Hirotonie și distincții

La momentul rânduit din cadrul Liturghiei, teologul Bogdan Apreotesei a fost hirotonit diacon, urmând să fie hirotonit preot pe seama Parohiei Valea Lungă din comuna ieșeană Holboca.

Pentru munca depusă la ridicarea sfântului locaș, părintele paroh Mihail Ovidiu Ciobotaru a primit distincția „Crucea Moldavă”. Totodată, cei care au contribuit la construcția paraclisului au fost răsplătiți de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei cu ordine și distincții de vrednicie.

Părintele paroh a mulțumit tuturor celor care au sprijinit lucrările de restaurare și înfrumusețare a bisericii, menționând jertfa enoriașilor și implicarea binefăcătorilor.

Scurt istoric

Istoria bisericii parohiale datează din secolul al 17-lea. În forma actuală, biserica a fost ridicată de medicii și farmaciștii din Iași în anul 1805. În 2006, au început lucrările de consolidare și reabilitare sub coordonarea părintelui paroh Mihail Ovidiu Ciobotaru și a comitetului parohial.

Lucrările au inclus refacerea totală a acoperișului, înlocuirea tâmplăriei, tencuirea fațadei cu praf de piatră și realizarea unui brâu ornamental din piatră naturală.

A fost restaurată catapeteasma, policandrele au fost înlocuite, iar sfântul lăcaș a fost pardosit cu marmură. Între anii 2019–2024, biserica a fost pictată în tehnica al fresco de echipa pictorului bisericesc Nicu Nicolaiciuc.

