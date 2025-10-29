Sfânta Teofana Basarab a fost serbată în biserica sa rupestră în apropriere de Ruse

În Biserica rupestră „Sfinții Teodor Tiron și Teodor Stratilat” din Ivanovo, în apropriere de Ruse, cititorită de Sfânta Teofana Basarab, a fost oficiată marți Sfânta Liturghie cu ocazia sărbătorii Sfintei.

Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Macarie de Glavinitsa, Episcopul vicar al Mitropolitului Naum de Ruse (Biserica Ortodoxă a Bulgariei).

Ierarhului i s-au alăturat în slujire preotul Ivan Ginel Aurelian de la Capela Cimitirului eparhial „Sf. Nicolae” Giulești, în calitate de delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, preotul Kiril Sinev, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Bulgare la București și preotul Dimitrie Dimitrov, parohul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfânta Parascheva” din Borovo, Bulgaria.

Tradiția conform căreia la biserica rupestră a Sf. Teofana Basarab să slujească anual, pe 28 octombrie, și un preot român a apărut în urmă cu patru ani la inițiativa Mitropolitului Naum de Ruse.

Proclamarea canonizării Sfintei Teofana Basarab a avut loc la hramul istoric al Catedralei Patriarhale din București în anul 2022.

Biserica rupestră „Sfinții Teodor Tiron și Teodor Stratilat”, parte a complexului monahal istoric „Sfântul Arhanghel Mihail” de lângă satul Ivanovo, este monument inclus în patrimoniul mondial UNESCO.

Sf. Cuv. Teofana Basarab

Botezată cu numele Teodora, a fost fiica lui Basarab I, întemeietorului Țării Românești, și sora domnitorului Nicolae Alexandru Basarab, care a obținut recunoașterea Mitropoliei Ungrovlahiei.

A fost țarină a Bulgariei și, când circumstanțele i-au devenit vitrege, s-a retras discret și a îmbrățișat monahismul.

A fost prima monahie de neam românesc cunoscută în istorie. A fost contemporană cu Sf. Ier. Grigorie Palama și ucenică a Sf. Cuv. Teodosie Isihastul.

Biserica Ortodoxă Română a canonizat-o în 17 februarie 2022, în Anul omagial al rugăciunii în viața creștinului și a Bisericii, recunoscând evlavia pe care i-o arată bulgarii și românii din Timoc fostei țarine de la Târnovo.

Foto credit: Pr. Kiril Sinev