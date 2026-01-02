Sf. Serafim de Sarov cinstit la Mănăstirea Pantocrator: Dobândirea Duhului Sfânt, ținta vieții creștine

Sf. Cuv. Serafim de Sarov a fost cinstit în mod deosebit vineri la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, unde Episcopii Galaction al Alexandriei și Teleormanului și Ieronim al Daciei Felix au oficiat Sfânta Liturghie.

Le-au fost alături în slujire Arhim. Sebastian Serdaru, starețul obștii, părinți de la centru eparhial și protopopii din eparhia Alexandriei și Teleormanului.

Preasfințitul Părinte Ieronim a relatat viața sfântului și celebra lui învățătură despre dobândirea Duhului Sfânt în viața noastră.

Dobândirea Duhului Sfânt, scopul creștinului

„Dobândirea Duhului Sfânt este cu adevărat o țintă a vieții creștine, pentru că, acolo unde este lumina Duhului Sfânt în inima, în sufletul, în viața omului, nu mai încap răutățile”, a spus Episcopul Daciei Felix.

„Este o țintă, pentru că ea plinește în lumea noastră lucrarea aceasta duhovnicească de transformare a lumii.”

Ierarhul a amintit că Sf. Serafim de Sarov este foarte iubit în toată lumea creștină, iar învățăturile sale, sunt studiate și practicate de mulți credincioși.

„Ne bucurăm de acest dar pe care, iată, Dumnezeu îl face, acest minunat sfânt, care a devenit sursă de inspirație în special pentru călugări, și avem aici pe Părintele Vicar Eparhial Serafim Baciu și pe Părintele Stareț Sebastian Serdaru, care au ctitorit, împreună cu oameni inspirați de Dumnezeu, această minunată mănăstire, unde, cum spune o rugăciune de a noastră, pe pământ stând, te simți ca în cer”, a mai spus Preasfințitul Părinte Ieronim.

„E o lucrare minunată, care cheamă aici, în mijlocul câmpului, de pretutindeni, oameni din marile orașe, din apropiere, din Capitală, pentru a se împărtăși de lucrarea lor duhovnicească, de rugăciunile și de exemplul sfinților, al celor ale căror moaște se cinstesc aici, în sfânta mănăstire, și al celor pe care obștea mănăstirii, cu binecuvântarea episcopului titular, le aduc, an de an, spre a fi de mângâiere, binecuvântare și sfințire tuturor credincioșilor și pelerinilor.”

Despre nașterea din nou

Spre finalul cuvântului său, ierarhul Daciei Felix le-a reamintit credincioșilor să urmeze exemplul sfântului, să se roage acestuia și să pună la inimă cuvântul Mântuitorului Hristos, că fiecare făptură trebuie să se nască din nou.

„Dincolo de nașterea din nou, pe care o reprezintă Botezul, trebuie să avem o continuă stare de căință față de păcatele noastre și trebuie să ne spălăm haina sufletului prin harul lui Dumnezeu, în taina sfântă a Mărturisirii păcatelor, prin care putem să devenim cu adevărat oameni noi și putem să primim după aceea premiul cel dumnezeiesc, împărtășirea cu însuși Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos, căruia să fie slava cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin”, a încheiat Preasfinția Sa.

Pe tot parcursul slujbei, numeroșii credincioși prezenți au avut prilejul să se închine la un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov aflat în patrimoniul Mănăstirii Pantocrator.

Foto credit: Mănăstirea Pantocrator