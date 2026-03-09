Sf. Liviu Galaction Munteanu, evocat de Mitropolitul Andrei: Privim în sus și admirăm credința și seriozitatea lui

Sfântul Liviu-Galaction Munteanu a fost evocat duminică la Catedrala din Cluj-Napoca de Mitropolitul Andrei: „Privim în sus și admirăm credința și seriozitatea lui”.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie, împreună cu Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului cu prilejul sărbătorii Sfântului Liviu-Galaction Munteanu.

Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului a prezentat viața, curajul, jertfa și mucenicia sfântului serbat, care a suferit pentru apărarea credinței și pentru catehizarea credincioșilor.

„L-a mărturisit pe Hristos fără să facă politică și a avut o statură dreaptă. Ar trebui să ne străduim ca ora de Religie să fie tratată cu multă seriozitate de copiii noștri, pentru că Sfântul Liviu Galaction a murit pentru apărarea ei”, a îndemnat Înaltpreasfinția Sa.

„După 1990 ne-am bucurat cu toții când ora de Religie a putut fi reintrodusă în programa școlară. Constat și eu, așa cum constatați și frățiile voastre, că, cel puțin teoretic, mai toți copiii fac religie la școală, dar duminica, la biserică, ce procent dintre ei vin? Observați și frățiile voastre”.

Mitropolitul Andrei a evidențiat importanța cunoașterii vieții celor care s-au jertfit pentru educația religioasă în școli.

„Prin urmare, ne revine nouă această sarcină: să le spunem și să le punem la inimă că pentru ora de Religie a murit Sfântul Liviu-Galaction, slujitor al Catedralei din Cluj, rector al Academiei Teologice, vicar administrativ, iubitor al lui Hristos și tată a trei copii”.

Sf. Preot Mucenic Liviu-Galaction de la Cluj

Sfântul preot Liviu-Galaction s-a născut în data de 16 mai 1898, în localitatea Cristian, din județul Brașov. Tatăl său, Nicolae Munteanu, învățător, iar mama sa Maria, casnică, au dat naștere la șase copii, dintre care Liviu Galaction a fost al doilea.

În 1923 a obținut titlul de doctor în teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cernăuți. În anul 1924, după ce Episcopul Nicolae Ivan a înființat Academia Teologică din Cluj, tânărul Liviu-Galaction a fost chemat ca profesor. Harul preoției l-a primit prin punerea mâinilor aceluiași episcop, în 17 februarie 1927.

În 1958, Episcopul Teofil Herineanu, l-a chemat la Cluj, ca vicar administrativ. La ședința protopopilor din august 1958, părintele Liviu-Galaction a primit sarcina de a realiza o programă analitică orientativă pentru catehizarea copiilor și a adulților.

Condamnat la temniță grea

Proiectul catehetic însă nu a apucat să fie implementat în parohii. În 21 noiembrie 1958, părintele Liviu-Galaction a fost arestat, anchetat și torturat fizic și psihic, până la judecarea sa, petrecută la 6 mai 1959.

A fost condamnat la 17 ani de temniță grea, dar, în urma recursului, pedeapsa i-a fost redusă la 8 ani. A fost închis la Gherla, apoi la Aiud, unde a mărturisit dreapta credință ortodoxă cu prețul vieții sale, întrucât, în urma suferințelor îndurate, și-a încredințat sufletul în mâinile Mântuitorului Hristos, la 8 martie 1961, trupul său fiind aruncat în groapa comună a martirilor de la Aiud.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea Sf. Liviu Galaction Munteanu și a altor 15 noi sfinți români, părinți duhovnici și mărturisitori din secolul al 20-lea, în ședința din 11-12 iulie 2024.

Proclamarea solemnă a canonizării celor 16 sfinți a avut loc în data de 4 februarie 2025, în Catedrala Patriarhală din București, cu prilejul celebrării a 100 de ani de la înființarea Patriarhiei Române (1925).

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim