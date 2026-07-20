Arhiepiscopul Victorin Ursache pomenit la Putna: A păstrat toată viața cele învățate în familie și la mănăstirea de metanie

Arhiepiscopul Victorin Ursache, care a condus Arhiepiscopia Misionară Ortodoxă Română din America și Canada în perioada 1966–2001, a fost pomenit la Mănăstirea Putna sâmbătă, la împlinirea a 25 de ani de la trecerea la Domnul.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a oficiat Parastasul în biserica voievodală, apoi a vorbit despre trei virtuți esențiale ale ierarhului de vrednică amintire. Prima: respectarea bunei rânduieli.

„Crescut într-o familie de oameni credincioși, a păstrat cele pe care le-a învățat acolo toată viața lui. Cele pe care le-a deprins în Mănăstirea Neamț, unde a intrat ca frate și unde a fost călugărit și a primit hirotonia întru diacon și preot, nu le-a uitat pe unde l-a rânduit Dumnezeu a sluji Biserica – nici la Ierusalim, dar nici în cei aproape 50 de ani de ședere în America”, a subliniat ierarhul.

Bună rânduială, jerfelnicie și fidelitate

A doua virtute a ierarhului a fost duhul de jertfelnicie, a continuat Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul. Acesta s-a dovedit atât în familia cu nouă frați în care a crescut, cât și în vremurile de pionierat în misiunea făcută în Țara Sfântă și apoi în America.

„Călătorea des sute de kilometri pe întinsul continent american, la parohiile românești, răzlețite, este adevărat, și puține la început, pentru a săvârși slujbe, pentru a se întâlni cu românii, într-o simplitate care era însoțită de împlinirea rânduielilor sale”, a exemplificat părintele episcop vicar.

„Uneori auzea că într-un oraș sau într-o localitate există câțiva români. Nu-i cunoștea. Mergea până acolo cu autobuzul și căuta în cartea de telefoane nume de români, unul sau două nume, iar astfel se întâlnea cu ei, îi povățuia și se înjgheba o comunitate, o parohie românească.”

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a adăugat că a treia virtute a Înaltpreasfințitului Părinte Victorin Ursache a fost fidelitatea față de Biserica Ortodoxă Română, în contextul în care, în America, românii sunt divizați din punct de vedere bisericesc.

Mesajul Mitropolitului Nicolae

După slujba din biserică, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a oficiat un Trisaghion la mormântul ierarhului din cimitirul Mănăstirii Putna, după care arhim. Melchisedec Velnic a citit un mesaj trimis de Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi.

„Există oameni pe care Dumnezeu îi așază în istorie pentru a deveni repere ale unei generații și temelii ale celor care vor urma. Viața lor nu se consumă în limitele timpului în care au trăit, ci continuă să rodească prin lucrarea pe care au săvârșit-o, prin credința pe care au mărturisit-o și prin exemplul pe care l-au lăsat în urma lor”, a transmis Părintele Mitropolit Nicolae.

„Un astfel de om a fost și vrednicul de pomenire Arhiepiscop Victorin Ursache, păstor, misionar, călugăr și părinte duhovnicesc al românilor ortodocși din America de Nord. Astăzi, după 25 de ani, amintirea lui rămâne vie în inimile noastre și cu multă bucurie și recunoștință culegem roadele vieții și slujirii sale.”

„Privind astăzi la moștenirea pe care ne-a lăsat-o, înțelegem că adevărata sa putere nu a constat în autoritatea funcției pe care a exercitat-o, ci în autenticitatea vieții sale”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae.

„A rămas până la sfârșit monahul format în duhul marilor lavre ale Moldovei, păstrând nealterată rânduiala rugăciunii, a ascultării și a smereniei. Deși a purtat pe umeri responsabilitatea unei eparhii întinse și a unor vremuri dificile, nu a încetat niciodată să fie călugărul care și-a pus întreaga nădejde în Dumnezeu.”

Volum biografic

Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi a menționat în mesajul său și cartea dedicată Arhiepiscopului Victorin Ursache de Arhim. Ieremia Berbec, starețul mănăstirii românești „Sf. Dimitrie cel Nou” din Middletown, New York, fost monah putnean.

„Prin documentele de arhivă valorificate, prin corespondența publicată și prin numeroasele mărturii adunate, cititorul are posibilitatea de a descoperi nu doar biografia unui ierarh, ci și drama, frumusețea și complexitatea istoriei Ortodoxiei românești din America de Nord în a doua jumătate a secolului al XX-lea”, a transmis Mitropolitul Nicolae.

„În paginile ei se regăsesc nu numai faptele unui om, ci și lupta unei generații care a încercat să păstreze vie credința strămoșească într-o lume nouă și adesea neprielnică.”

În continuare, arhim. Dosoftei Dijmărescu, membru al obștii Putnei, a prezentat cartea, realizată în cadrul unui proiect finanțat de Secretarul de Stat pentru Culte la împlinirea a 560 de ani de la punerea pietrei de temelie a Mănăstirii Putna și tipărită cu sprijinul Sectorului cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

„Această carte arată foarte bine cum a îmbinat Înaltpreasfințitul Părinte Victorin adevărul și dragostea”, a spus Arhim. Dosoftei Dijmărescu. „Înțelegem în ce împrejurări L-a slujit pe Hristos și s-a unit cu Hristos și și-a sfințit viața.”

Cartea despre viața Arhiepiscopului Victorin Ursache, apărută la Ed. Nicodim Caligraful a Mănăstirii Putna, se poate descărca integral de pe site-ul Mănăstirii Putna.

Foto credit: Mănăstirea Putna