Sf. Ioan Casian, unul dintre ocrotitorii Episcopiei Canadei, a fost sărbătorit de comunitatea românească din Montreal

Sfântul Ioan Casian, unul dintre ocrotitorii Episcopiei Canadei, a fost sărbătorit săptămâna trecută de către comunitatea românească la Catedrala Episcopală din Montreal.
Evenimentele au început vineri seară, prin Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite, oficiată de către Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, alături de un sobor de preoți.
A doua zi, sâmbătă, PS Ioan Casian a săvârșit Sfânta Liturghie, în cadrul căreia a vorbit despre Sfântul Teodor Tiron și minunea săvârșită de acesta.
Sfântul Andrei și Sfântul Ioan Casian
Tot cu această ocazie, Episcopul Canadei a pus în evidență traseul spiritual al sfinților Ioan Casian și Gherman, care i-a purtat din Dobrogea spre Betleem, Ierusalim, Capadocia, Egipt, Constantinopol, Roma și Marsilia.
De asemenea, ierarhul a subliniat importanța celor trei mari lucrări ale Sfântului Ioan Casian: „Despre așezămintele mănăstirilor cu viață de obște și despre tămăduirea celor opt păcate principale”, „Convorbiri duhovnicești” și „Despre Întruparea Domnului, contra lui Nestorie”.
La finalul Sfintei Liturghii, credincioșii l-au felicitat pe PS Ioan Casian cu ocazia zilei numelui.
Episcopia Canadei, fondată în anul 2016, îi are ca sfinți ocrotitori pe Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Cuvios Ioan Casian.