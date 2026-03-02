Sf. Ioan Casian, unul dintre ocrotitorii Episcopiei Canadei, a fost sărbătorit de comunitatea românească din Montreal

Sfântul Ioan Casian, unul dintre ocrotitorii Episcopiei Canadei, a fost sărbătorit săptămâna trecută de către comunitatea românească la Catedrala Episcopală din Montreal.

Evenimentele au început vineri seară, prin Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite, oficiată de către Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, alături de un sobor de preoți.

A doua zi, sâmbătă, PS Ioan Casian a săvârșit Sfânta Liturghie, în cadrul căreia a vorbit despre Sfântul Teodor Tiron și minunea săvârșită de acesta.

Sfântul Andrei și Sfântul Ioan Casian

Tot cu această ocazie, Episcopul Canadei a pus în evidență traseul spiritual al sfinților Ioan Casian și Gherman, care i-a purtat din Dobrogea spre Betleem, Ierusalim, Capadocia, Egipt, Constantinopol, Roma și Marsilia.

De asemenea, ierarhul a subliniat importanța celor trei mari lucrări ale Sfântului Ioan Casian: „Despre așezămintele mănăstirilor cu viață de obște și despre tămăduirea celor opt păcate principale”, „Convorbiri duhovnicești” și „Despre Întruparea Domnului, contra lui Nestorie”.

La finalul Sfintei Liturghii, credincioșii l-au felicitat pe PS Ioan Casian cu ocazia zilei numelui.

Episcopia Canadei, fondată în anul 2016, îi are ca sfinți ocrotitori pe Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Cuvios Ioan Casian.

Foto credit: Episcopia Canadei / Facebook

