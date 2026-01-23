Sfântul Grigorie Teologul va fi cinstit la hramul Bisericii Popa Chițu din București

Sfântul Grigorie Teologul va fi cinstit duminică la hramul Bisericii Popa Chițu din București, prilej cu care credincioșii sunt invitați să participe la un program liturgic special.

Programul liturgic al hramului va începe sâmbătă seară, de la ora 17:30, cu Vecernia unită cu Litia, urmată de Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul.

Duminică, în ziua de prăznuire, va fi săvârșită slujba Utreniei, începând cu ora 8:30, iar Sfânta Liturghie de la ora 10:00. La final, va fi oficiată slujba Parastasului pentru ctitorii bisericii.

Istoria bisericii

Părintele paroh Octavian Stroea a explicat, pentru Trinitas TV, motivul alegerii Sfântului Grigorie Teologul ca ocrotitor al sfântului lăcaș.

„Hramul de Sfântul Grigorie Teologul a fost ales de către primul ctitor al bisericii în anul 1813, preotul sau chiar protopopul Grigorie Chițu, care a zidit acest lăcaș de cult din temelie pe acest loc, unde la sfârșitul secolului 18 ar fi fost un cimitir”.

„Toți credincioșii care vor veni și vor participa la slujba Hramului sunt chemați să fie în comuniune, să participe la Sfintele slujbe într-o rugăciune curată, sinceră, pentru a primi ajutorul de la sfinți, în general, și de la Sfântul Grigorie Teologul în special, în această zi de mare praznic”, a adăugat părintele paroh.

Biserica Popa Chițu este situată pe strada Logofătul Luca Stroici, nr. 33A din sectorul 2 al Capitalei.

