Sf. Dumitru Stăniloae, 122 ani de la naștere: A lucrat neabătut binele de-a lungul unui secol de frământări

Duminică se împlinesc 122 de ani de la nașterea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Marele teolog ortodox român a trecut prin epoci trăind toate frământările uriașe ale secolului trecut.

S-a născut în Imperiul Austro-Ungar, s-a format la Cernăuți, București și Sibiu, a trecut prin frământările ideologice și politice din perioada celui de al Doilea Război Mondial și a fost martor la ascensiunea ateismului ca ideologie de stat, suferind prigoana pentru legăturile tangențiale cu o mișcare cultural-spirituală intitulată „Rugul Aprins”.

Dar a depășit perioada de detenție politică, lipsurile materiale și lipsa de libertate a conștiinței din perioada comunistă, continuându-și neabătut lucrarea de înnoire și de punere în lumină a teologiei și spiritualității creștine ortodoxe în duhul Sfinților Părinți.

A supraviețuit să vadă căderea comunismului ateist și câștigarea libertății manifestărilor religioase, scriind despre jertfa tinerilor din Decembrie 1989: „Această mare mărturisire și jertfă a lor nu se poate explica decât prin credința creștină a poporului nostru, care a pus o pecete pe adâncimea lui sufletească, deci și a tineretului crescu de el”.

„Biserica mărturisește din cele mai vechi timpuri că jertfe sfințește pe cel care o aduce. Este un mare adevăr, căci sfințenia este contrariul păcatului. Jertfa este extrema contrară egoismului, adică păcatului. Deci jertfa este sfințenie”, mai scria sfântul în 1992.

„Această faptă de totală dăruire nu se poate săvârși decât prin puterea și vrerea lui Dumnezeu – Izvorul suprem al iubirii. Împlinind-o, tinerii – în zilele amintite – au realizat o unire a lor cu Dumnezeu.”

Repere biografice

1903 – S-a născut la Vlădeni, în județul Brașov de astăzi, în ziua de 16 noiembrie.

1924 – Bursă oferită de Mitropolitul Nicolae Bălan la Facultatea de Teologie din Sibiu

1927 – Licență la Cernăuți cu lucrarea Botezul copiilor, sub îndrumarea prof. Vasile Loichiţă.

1928 – Doctorat la Cernăuți: Viaţa şi opera patriarhului Dosoftei al Ierusalimului şi legăturile lui cu Ţările Româneşti, sub îndrumarea prof. Vasile Loichiţă.

1931 – S-a căsătorit cu Maria Mihu.

1932 – Hirotonit preot

1933 – S-a născut Lidia, al treilea copil al său și unicul care a supraviețuit.

1936-1946 – Rector al Academiei Teologice din Sibiu.

1938 – A apărut, la Sibiu, lucrarea fundamentală Viaţa şi învăţătura Sfântului Grigorie Palama.

1946-1948 – Au apărut volumele 1-4 ale Filocaliei.

1946 – Transferat la Facultatea de Teologie din București.

1950 – A susținut câteva prelegeri la întâlnirile grupării cultural-duhovnicești „Rugul Aprins”, din care nu făcea parte.

1958-1963 – Închis pentru legătura cu „Rugul Aprins”.

1963 – A revenit la catedra Facultății de Teologie din București.

1965 – A fost solicitat să scrie articole și studii de către cei care-l cenzuraseră înainte și doreau mai nou să prezinte în Occident imaginea „libertății religioase” din România. În 1960-1970 a ieșit de câteva ori din țară, pentru a participa la conferințe: a vorbit la Universitatea din Oxford și a făcut parte din delegația Bisericii Ortodoxe Române la Vatican în 1970.

1976-1991 – A apărut Filocalia, volumele 5-12.

1991 – A devenit membru titular al Academiei Române.

1993 – A trecut la cele veşnice în ziua de 4 octombrie.

Surse: Dumitru Stăniloae, „Reflecții despre spiritualitatea poporului român”, Ed. Basilica, 2018; Doxologia.ro

Foto credit: Dinu Lazăr