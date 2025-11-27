Sf. Cuvios Arsenie de la Prislop a fost evocat de preoții de caritate din Sectorul 1 al Capitalei

Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop a fost evocat de preoții de caritate din Sectorul 1 al Capitalei în cadrul reuniunii desfășurate joi la Centrul de îngrijire Luxab.

Diaconul Teodor Sandu a prezentat o lucrare despre Sfântul Arsenie de la Prislop, în contextul apropierii zilei de prăznuire a sfântului, în data de 28 noiembrie.

În referatul cu titlul „Chipul slujirii jertfelnice în Biserica mărturisitoare”, diaconul a subliniat că Sfântul Arsenie de la Prislop rămâne un model al slujirii jertfelnice, un om care și-a dedicat viața sprijinirii celor aflați în suferință, îmbinând rugăciunea cu fapta concretă și însoțind întotdeauna cuvântul duhovnicesc de grijă și milă față de aproapele.

„A promovat ideea responsabilității personale, rugăciunea intensă, lupta cu patimile și grija pentru aproapele”, a subliniat diaconul.

În capela centrului s-a săvârșit și Sfânta Taină a Maslului pentru persoanele vârstnice din cămin.

Pentru cei aflați în stare gravă, care nu s-au putut deplasa la capelă, slujitorii au mers în saloane, ungându-i cu untdelemn sfințit „spre sănătatea și mângâierea lor în suferința pe care o traversează”, după cum a precizat părintele Alexandru Ivan, preot de caritate la Căminul de bătrâni al Asociației „Sf. Ier. Alexandru și Sf. Cuv. Parascheva”.

Schimbul de experiență

Părintele Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, a explicat că aceste cercuri pastorale, organizate periodic, au rolul de a întări legătura dintre preoți și de a facilita schimbul de experiență privind îngrijirea spirituală în spitale și centre pentru vârstnici.

Părintele a subliniat că aceste întâlniri nu au doar o dimensiune administrativă, ci constituie și un sprijin real pentru creșterea duhovnicească a preoților de caritate.

„Prin aceste slujiri liturgice, noi avem un beneficiu și în partea pastoral-misionară, dar și în direcția creșterii duhovnicești a preoților de caritate, pentru că sunt abordate și teme duhovnicești și aspecte ale modului în care societatea evoluează în această perioadă și ce tip de provocări întâlnim noi în pastorația din spital”, a explicat părintele Alin Nica.

Preotul a menționat și provocările actuale generate de ritmul accelerat al tehnologiei și al noilor tendințe sociale: „Trebuie să venim în contrapondere și să punem accent pe întâlnirile personale, pe care le considerăm valoroase și care aduc un plus de bogăție de viață pentru fiecare în parte”.

Au fost abordate și aspecte administrative, precum și propuneri de activități pentru anul omagial și comemorativ 2026, dedicat pastorației familiei creștine și sfintelor femei din calendar.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru