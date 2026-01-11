Sf. Antipa de la Calapodești cinstit la Mănăstirea Christiana din Capitală

Mănăstirea Christiana din Capitală și-a cinstit sâmbătă ocrotitorul, pe Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoți în biserica mică a mănăstirii, unde se păstrează o icoană cu un fragment din moaștele sfântului.

„Icoana Sfântului Antipa de la Calapodești a ajuns la noi pe 1 iunie 2002. A fost adusă de către Preafericitul Părinte Teoctist, vrednicul întru adormire. Aveam o acțiune pentru copii și ne-a adus în dar această icoană”, a declarat Stavrofora Benedicta Chirobocea, stareța mănăstirii, pentru Trinitas TV.

„De atunci am simțit ajutorul Sfântului Antipa și pe parcurs și credincioși au simțit și au venit din ce în ce mai mulți.”

„Din viața Sfântului Antipa putem învăța foarte multe: smerenia, rugăciunea și toată viața să Îi slujim lui Dumnezeu și aproapelui pe cât putem”, a adăugat maica stareță.

O credincioasă le-a confirmat reporterilor, după slujbă, ajutorul primit de la sfânt: „Am avut un ajutor din partea sfântului și a făcut o minune cu noi. Se cuvine să-i cinstim pe sfinți așa cum se cuvine de ziua lor”, a spus ea.

Interiorul bisericii mari a Mănăstirii Cristiana este în curs de pictare în tehnica frescă. Noul lăcaș de cult are hramurile „Nașterea Maicii Domnului” și „Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești”.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene