Românii din Settimo Torinese vor inaugura propria biserică: A fost construită în doar un an și jumătate

Comunitatea românească din Settimo Torinese, Italia, se pregătește să inaugureze noua biserică parohială, construită în doar un an și jumătate. Inaugurarea va avea loc sâmbătă, în data de 14 martie, la ora 15:30.

Lăcașul de cult din lemn a fost construit în România de meșteri specializați în prelucrarea lemnului, iar elementele sculptate ale interiorului au fost realizate de meșterul Ghiță Mureșan.

„Un rol esențial în realizarea acestui proiect l-a avut sprijinul constant și substanțial oferit de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, prin care a fost posibilă desfășurarea lucrărilor într-un timp relativ scurt, de aproximativ un an și jumătate”, a transmis părintele paroh Paul Porcescu.

„Această susținere instituțională a contribuit decisiv la concretizarea unui așezământ bisericesc durabil, destinat vieții liturgice, pastorale și comunitare a românilor din zonă”.

„De asemenea, parohia s-a bucurat de sprijinul și buna colaborare cu Consulatul General al României la Torino, care a încurajat și susținut inițiativele comunității românești locale”, a adăugat preotul.

Scurt istoric

Parohia „Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu” din Settimo Torinese a fost înființată în anul 2017 pentru a răspunde nevoilor pastoral-misionare ale românilor din apropiere de orașul Torino.

În primii ani, slujbele au fost oficiate într-un spațiu pus la dispoziție de Parohia catolică San Giuseppe Artigiano. Piatra de temelie a noii biserici a fost așezată în vara anului trecut.

Terenul pe care a fost construită biserica a fost concesionat pentru o perioadă de 99 de ani de către Primăria Settimo Torinese, prin implicarea primarului Elena Piastra.

Foto credit: Episcopia Italiei