Seminarul Teologic din Huși și-a cinstit ocrotitorul printr-o serie de manifestări cultural-religioase

Manifestările dedicate Zilei Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Huși au debutat joi dimineață cu Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, la Catedrala Episcopală din Huși.

Programul a continuat apoi la sediul instituției de învățământ și a inclus două evenimente culturale.

Preasfințitul Părinte Ignatie a participat la lansarea albumului monografic „Muzeul Eparhial. Memorie și estetică spirituală”.

Lansare de carte

Părintele consilier eparhial Cosmin Gubernat a prezentat proiectul „Repere ale culturii și spiritualității vasluiene – Muzeul Eparhial. Memorie și estetică spirituală”, implementat de Asociația Filantropia Ortodoxă Huși cu sprijinul Consiliului Județean Vaslui.

Iar Episcopul Hușilor a explicat de ce publicarea albumului a precedat reabilitarea și reamenajarea muzeului: Horia Bernea – cel care a gândit și conceput unul dintre cele mai frumoase muzee din lume, Muzeul Țăranului Român – spunea că „noi ne formăm cultura vizuală întâi punând mâna pe un album”.

„Este fază incipientă, un fel de adolescență frumoasă și cu multă energie. Cel care pune mâna pe un album începe această cultură vizuală, ca mai apoi s-o adâncească intrând propriu-zis în muzeu și văzând exponatele”, a subliniat Părintele Episcop Ignatie.

„M-am gândit să scoatem întâi albumul ca o memorie în imagini, ca mai apoi, prin proiect, să restaurăm Muzeul Eparhial din Huși. Desigur, el poate fi vizitat, dar încă nu are coerența a ceea ce implică un muzeu restaurat, cu condiții de păstrare a tuturor exponatelor pe care le avem acolo, unele foarte vechi și care necesită să fie restaurate și păstrate în condiții optime.”

Recunoștință față de înaintași

Ierarhul a vorbit și despre înaintașii Preasfinției Sale în scaunul arhieresc de la Huși, care au contribuit fiecare la realizarea muzeului.

„Mulțumesc tuturor celor implicați în acest proiect, precum și pentru această colaborare dintre Episcopia Hușilor și Consiliul Județean Vaslui. Prin acest parteneriat am reușit să scoatem cărți de valoare pentru cercetători”, a mai spus ierarhul Hușilor.

Mădălin Căciulă, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, a reiterat sprijinul instituției pe care o reprezintă pentru proiectele derulate de Episcopia Hușilor, iar prof. Costin Clit, consultant științific în cadrul proiectului, a susținut o pledoarie pentru importanța studierii trecutului.

Conferință și momente artistice

Lansarea albumului a fost urmată de conferința „Sinceritatea cu mine însumi. Realismul în viața duhovnicească”, susținută de părintele Vladislav Nedelcu, de la Parohia Talpalari din Iași, urmată de un dialog cu elevii de la cele două profiluri ale seminarului (Pastoral și Filologic).

Programul a inclus și un scurt moment artistic susținut de preșcolarii de la Grădinița nr. 2, structură din cadrul Seminarului din Huși, și de elevii seminariști, care au cântat piese psaltice dedicate Sfântului Preot Mărturisitor Constantin Sârbu și Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur.

Foto credit: Episcopia Hușilor