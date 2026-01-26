Seminariști de la Neamț s-au prins în Hora Unirii la Muzeul „Al.I. Cuza” din Ruginoasa

Elevi ai Seminarului Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț au participat sâmbătă, în cadrul întâlnirii de mentorat, la evenimentele comemorative organizate la Muzeul „Alexandru Ioan Cuza” din Palatul Ruginoasa – Iași.

Programul a debutat cu slujba de pomenire a domnitorului Alexandru Ioan Cuza și a familiei sale, oficiată de un sobor condus de Părintele Protopop Gheorghe Muraru.

„Biserica a fost păstrătoarea conștiinței de neam și credință, sprijinind idealul unirii prin predică, educație și prin implicarea directă a clerului în viața socială și culturală a vremii”, a spus protopopul de Pașcani.

„Unirea nu a fost doar un act politic, ci și o lucrare spirituală, născută din dorința de unitate a unui popor format în jurul altarului și al limbii române.”

Pe esplanada din fața palatului au urmat discursurile oficialităților locale, care au subliniat semnificația actului Unirii de la 1859 pentru destinul României.

Primarul comunei Ruginoasa, domnul Ionuț Pristăvița, a evidențiat importanța acestui moment istoric ca temelie a unității naționale și ca expresie a maturității politice a românilor, care au știut să transforme idealul unității într-o realitate statală. După alocuțiuni, cei prezenți s-au prins într-o horă a unirii.

Momentul liturgic a oferit atât elevilor seminariști, cât și celorlalți participanți la manifestare, prilejul de a înțelege că istoria neamului nu este doar o succesiune de fapte politice, ci și un drum binecuvântat prin rugăciune, credință și responsabilitate înaintea lui Dumnezeu și a semenilor, transmit clericii din Protopopiatul Pașcani prin intermediul platformei Doxologia.ro.

